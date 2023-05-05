05 мая 2023

Бывшего члена пермского отделения «Мемориала»* осудили на 15 суток в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермского активиста задержали в Москве Фото:

Московский суд приговорил бывшего председателя пермского отделения «Мемориала» (признан НКО-иноагентом и ликвидирован) Александра Чернышова к аресту на 15 суток. Об этом рассказали представители столичного «Мемориала» (признан НКО-иноагентом и ликвидирован).

«Химкинский районный суд назначил за мелкое хулиганство активисту пермского „Центра исторической памяти“ Александру Чернышову 15 суток ареста», — указано в telegram-канале издания Properm.ru. Пермяка сняли с рейса в аэропорту Шереметьево 5 мая.

По версии журналистов «Коммерсант-Пермь», Чернышов был задержан по делу о вывозе архива пермского отделения НКО. Ранее у него квартире и в квартирах других членов отделения проводили обыски силовики. Одного из них задержали и отвезли в Центр по противодействию экстремизму, где допрашивали о бывшем руководителе организации.

*Общество «Мемориал» признано Минюстом РФ НКО-иноагентом и ликвидировано

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Московский суд приговорил бывшего председателя пермского отделения «Мемориала» (признан НКО-иноагентом и ликвидирован) Александра Чернышова к аресту на 15 суток. Об этом рассказали представители столичного «Мемориала» (признан НКО-иноагентом и ликвидирован). «Химкинский районный суд назначил за мелкое хулиганство активисту пермского „Центра исторической памяти“ Александру Чернышову 15 суток ареста», — указано в telegram-канале издания Properm.ru. Пермяка сняли с рейса в аэропорту Шереметьево 5 мая. По версии журналистов «Коммерсант-Пермь», Чернышов был задержан по делу о вывозе архива пермского отделения НКО. Ранее у него квартире и в квартирах других членов отделения проводили обыски силовики. Одного из них задержали и отвезли в Центр по противодействию экстремизму, где допрашивали о бывшем руководителе организации. *Общество «Мемориал» признано Минюстом РФ НКО-иноагентом и ликвидировано
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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