Бывшего члена пермского отделения «Мемориала»* осудили на 15 суток в Москве

Пермского активиста задержали в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Московский суд приговорил бывшего председателя пермского отделения «Мемориала» (признан НКО-иноагентом и ликвидирован) Александра Чернышова к аресту на 15 суток. Об этом рассказали представители столичного «Мемориала» (признан НКО-иноагентом и ликвидирован).

«Химкинский районный суд назначил за мелкое хулиганство активисту пермского „Центра исторической памяти“ Александру Чернышову 15 суток ареста», — указано в telegram-канале издания Properm.ru. Пермяка сняли с рейса в аэропорту Шереметьево 5 мая.

По версии журналистов «Коммерсант-Пермь», Чернышов был задержан по делу о вывозе архива пермского отделения НКО. Ранее у него квартире и в квартирах других членов отделения проводили обыски силовики. Одного из них задержали и отвезли в Центр по противодействию экстремизму, где допрашивали о бывшем руководителе организации.

*Общество «Мемориал» признано Минюстом РФ НКО-иноагентом и ликвидировано