В Верхней Пышме (Свердловская область) водитель «ВАЗ 2110» выехал на встречную полосу и врезался Hyundai Accent. В результате аварии на месте погиб пассажир отечественной легковушки, а еще четырех свердловчан госпитализировали, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Верхней Пышме.
«Водитель „ВАЗ 2110“ выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем „Hyundai Accent“. В результате ДТП пассажир отечественного автомобиля скончался на месте происшествия до прибытия скорой медицинской, еще четыре человека — водители и пассажиры обеих машин получили травмы различной степени тяжести», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Авария произошла примерно в 20:30 5 мая возле дома на улице Петрова, 3. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. В Госавтоинспекции призвали водителей соблюдать ПДД, не садиться за руль в состоянии опьянения и избегать резких маневров.
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