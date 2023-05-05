05 мая 2023

В свердловском городе легковушка вылетела на встречку и устроила смертельную аварию. Фото

В Верхней Пышме свердловчанин устроил смертельное ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пр. Ленина у дома Севастьянова. Екатеринбург, автомобильная авария, знак аварийной остановки, дтп
В аварии погиб один свердловчанин, еще четверо госпитализированы Фото:

В Верхней Пышме (Свердловская область) водитель «ВАЗ 2110» выехал на встречную полосу и врезался Hyundai Accent. В результате аварии на месте погиб пассажир отечественной легковушки, а еще четырех свердловчан госпитализировали, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Верхней Пышме.

«Водитель „ВАЗ 2110“ выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем „Hyundai Accent“. В результате ДТП пассажир отечественного автомобиля скончался на месте происшествия до прибытия скорой медицинской, еще четыре человека — водители и пассажиры обеих машин получили травмы различной степени тяжести», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла примерно в 20:30 5 мая возле дома на улице Петрова, 3. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. В Госавтоинспекции призвали водителей соблюдать ПДД, не садиться за руль в состоянии опьянения и избегать резких маневров.

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В Верхней Пышме (Свердловская область) водитель «ВАЗ 2110» выехал на встречную полосу и врезался Hyundai Accent. В результате аварии на месте погиб пассажир отечественной легковушки, а еще четырех свердловчан госпитализировали, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Верхней Пышме. «Водитель „ВАЗ 2110“ выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем „Hyundai Accent“. В результате ДТП пассажир отечественного автомобиля скончался на месте происшествия до прибытия скорой медицинской, еще четыре человека — водители и пассажиры обеих машин получили травмы различной степени тяжести», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла примерно в 20:30 5 мая возле дома на улице Петрова, 3. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. В Госавтоинспекции призвали водителей соблюдать ПДД, не садиться за руль в состоянии опьянения и избегать резких маневров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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