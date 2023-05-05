В США выяснили, какие беспилотники атаковали Кремль

ABC: Кремль атаковал украинский БПЛА UJ-22 Airborne

06 мая 2023 в 07:40 Размер текста - 17 +

UJ-22 Airborne способен преодолевать до 800 километров (архивное фото) Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Украина попыталась совершить покушение на Путина Украинский беспилотник UJ-22 Airborne мог быть использован при атаке на Кремль, так как он способен преодолевать большие расстояния. Об этом сообщает американский экономист Дин Бейкер из исследовательской группы UNSW Canberra. «Украинский UJ-22 Airborn на бумаге может преодолевать большие расстояния. <…> Москва находится примерно в 600 км от границы, так что это [атака по Кремлю] определенно осуществимо», — уточнил Дин Бейкер ABC News. Летательный аппарат UJ-22 Airborne разработан украинской фирмой UKRJET. Аналитик подчеркивает, что хоть беспилотник сам по себе не очень быстрый, но его можно модифицировать. В базовой комплектации тот способен нести до четырех 82-мм минометных мин или четырех гранат РПГ-7. Кроме того беспилотник легкодоступен, его можно заказать через интернет. Два украинских беспилотника атаковали Кремль 3 мая. По словам пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина, целью был российский глава Владимир Путин. Сам президент в это время находился в Подмосковье. По словам журналиста Стивена Брайена, украинский лидер Владимир Зеленский специально покинул страну перед атакой беспилотников на Кремль, пишет Life . Ответ России на атаку украинских беспилотников на Кремль будет соразмерным, уточнил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, передает MK.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинский беспилотник UJ-22 Airborne мог быть использован при атаке на Кремль, так как он способен преодолевать большие расстояния. Об этом сообщает американский экономист Дин Бейкер из исследовательской группы UNSW Canberra. «Украинский UJ-22 Airborn на бумаге может преодолевать большие расстояния. <…> Москва находится примерно в 600 км от границы, так что это [атака по Кремлю] определенно осуществимо», — уточнил Дин Бейкер ABC News. Летательный аппарат UJ-22 Airborne разработан украинской фирмой UKRJET. Аналитик подчеркивает, что хоть беспилотник сам по себе не очень быстрый, но его можно модифицировать. В базовой комплектации тот способен нести до четырех 82-мм минометных мин или четырех гранат РПГ-7. Кроме того беспилотник легкодоступен, его можно заказать через интернет. Два украинских беспилотника атаковали Кремль 3 мая. По словам пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина, целью был российский глава Владимир Путин. Сам президент в это время находился в Подмосковье. По словам журналиста Стивена Брайена, украинский лидер Владимир Зеленский специально покинул страну перед атакой беспилотников на Кремль, пишет Life. Ответ России на атаку украинских беспилотников на Кремль будет соразмерным, уточнил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, передает MK.RU.