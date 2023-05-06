В Тюменской области задержали пермяка, который перевозил крупную партию наркотиков

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Мера пресечения Рябчуку Павлу в суде Тракторозаводского района. Челябинск, браслеты, наручники, кандалы
Жителю Перми грозит до 15 лет лишения свободы Фото:

Дежурившие на трассе Тюмень-Омск сотрудники Госавтоинспекции выявили наркодилера из Перми, который перевозил более пяти килограммов запрещенных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Там уточнили, что мужчина выдал себя собственным поведением.

«При досмотре на заднем сидении автомобиля обнаружили рюкзак, из которого изъяли три вакуумных пакета с порошкообразным веществом белого цвета. Проведенная экспертиза установила, что гражданин перевозил наркотики мефедрон, массой более пяти килограммов, и марихуану более 216 граммов», — рассказали в пресс-службе силового ведомства.

Изначально мужчину остановили для проверки документов, однако в ходе разговора автоинспекторы заметили нервозность водителя, который при этом запутанно и непоследовательно отвечал на вопросы. Это поведение стало поводом для полноценного осмотра автомобиля.

Сейчас отделом МВД «Тюменский» возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы за пересылку наркотических веществ в особо крупном размере (часть 5 статьи 228.1 УК РФ), а также за приготовление и покушение на преступление (часть 3 статьи 30 УК РФ).

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Дежурившие на трассе Тюмень-Омск сотрудники Госавтоинспекции выявили наркодилера из Перми, который перевозил более пяти килограммов запрещенных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Там уточнили, что мужчина выдал себя собственным поведением. «При досмотре на заднем сидении автомобиля обнаружили рюкзак, из которого изъяли три вакуумных пакета с порошкообразным веществом белого цвета. Проведенная экспертиза установила, что гражданин перевозил наркотики мефедрон, массой более пяти килограммов, и марихуану более 216 граммов», — рассказали в пресс-службе силового ведомства. Изначально мужчину остановили для проверки документов, однако в ходе разговора автоинспекторы заметили нервозность водителя, который при этом запутанно и непоследовательно отвечал на вопросы. Это поведение стало поводом для полноценного осмотра автомобиля. Сейчас отделом МВД «Тюменский» возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы за пересылку наркотических веществ в особо крупном размере (часть 5 статьи 228.1 УК РФ), а также за приготовление и покушение на преступление (часть 3 статьи 30 УК РФ).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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