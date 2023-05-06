В Тюменской области задержали пермяка, который перевозил крупную партию наркотиков

06 мая 2023 в 09:24 Размер текста - 17 +

Жителю Перми грозит до 15 лет лишения свободы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Дежурившие на трассе Тюмень-Омск сотрудники Госавтоинспекции выявили наркодилера из Перми, который перевозил более пяти килограммов запрещенных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Там уточнили, что мужчина выдал себя собственным поведением. «При досмотре на заднем сидении автомобиля обнаружили рюкзак, из которого изъяли три вакуумных пакета с порошкообразным веществом белого цвета. Проведенная экспертиза установила, что гражданин перевозил наркотики мефедрон, массой более пяти килограммов, и марихуану более 216 граммов», — рассказали в пресс-службе силового ведомства. Изначально мужчину остановили для проверки документов, однако в ходе разговора автоинспекторы заметили нервозность водителя, который при этом запутанно и непоследовательно отвечал на вопросы. Это поведение стало поводом для полноценного осмотра автомобиля. Сейчас отделом МВД «Тюменский» возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы за пересылку наркотических веществ в особо крупном размере (часть 5 статьи 228.1 УК РФ), а также за приготовление и покушение на преступление (часть 3 статьи 30 УК РФ).

Дежурившие на трассе Тюмень-Омск сотрудники Госавтоинспекции выявили наркодилера из Перми, который перевозил более пяти килограммов запрещенных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Там уточнили, что мужчина выдал себя собственным поведением. «При досмотре на заднем сидении автомобиля обнаружили рюкзак, из которого изъяли три вакуумных пакета с порошкообразным веществом белого цвета. Проведенная экспертиза установила, что гражданин перевозил наркотики мефедрон, массой более пяти килограммов, и марихуану более 216 граммов», — рассказали в пресс-службе силового ведомства. Изначально мужчину остановили для проверки документов, однако в ходе разговора автоинспекторы заметили нервозность водителя, который при этом запутанно и непоследовательно отвечал на вопросы. Это поведение стало поводом для полноценного осмотра автомобиля. Сейчас отделом МВД «Тюменский» возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы за пересылку наркотических веществ в особо крупном размере (часть 5 статьи 228.1 УК РФ), а также за приготовление и покушение на преступление (часть 3 статьи 30 УК РФ).