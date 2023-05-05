05 мая 2023

Челябинская полиция поймала мошенника из Казани, который обманывал на ставках на спорт

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Житель Казани предлагал инвестировать в ставки на спорт, а полученные деньги присваивал Фото:

Полиция Магнитогорска (Челябинская область) нашла мошенника из Казани, который через интернет обманывал жителей регионов. Общая сумма ущерба составила 160 тысяч рублей.

«Обвиняемый 1999 года рождения создал несколько аккаунтов в соцсетях, где размещал посты о возможности высокого дополнительного дохода. Он похитил деньги у 12 потерпевших: жителей городов Магнитогорска, Сургута, Липецка, Нижнего Новгорода, Судака, Амурска, Уфы, Усурийска, Находки. Причиненный ущерб составил более 160 тысяч рублей», — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

В полиции уточнили, что своим клиентам мужчина предлагал инвестировать в ставки на спорт. Он создал образ успешного человека, размещая в соцсетях фотографии незнакомого мужчины на фоне дорогих автомобилей, в ресторанах и на курортах. Потерпевшие переводили ему деньги на банковские карты, оформленные на подставных лиц. Преступление было выявлено сотрудниками отделения по противодействию преступлениям с использованием IT-технологий магнитогорского УМВД. Мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве. Вину он признал, ущерб возместил.

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Полиция Магнитогорска (Челябинская область) нашла мошенника из Казани, который через интернет обманывал жителей регионов. Общая сумма ущерба составила 160 тысяч рублей. «Обвиняемый 1999 года рождения создал несколько аккаунтов в соцсетях, где размещал посты о возможности высокого дополнительного дохода. Он похитил деньги у 12 потерпевших: жителей городов Магнитогорска, Сургута, Липецка, Нижнего Новгорода, Судака, Амурска, Уфы, Усурийска, Находки. Причиненный ущерб составил более 160 тысяч рублей», — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. В полиции уточнили, что своим клиентам мужчина предлагал инвестировать в ставки на спорт. Он создал образ успешного человека, размещая в соцсетях фотографии незнакомого мужчины на фоне дорогих автомобилей, в ресторанах и на курортах. Потерпевшие переводили ему деньги на банковские карты, оформленные на подставных лиц. Преступление было выявлено сотрудниками отделения по противодействию преступлениям с использованием IT-технологий магнитогорского УМВД. Мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве. Вину он признал, ущерб возместил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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