Челябинская полиция поймала мошенника из Казани, который обманывал на ставках на спорт

06 мая 2023 в 11:19 Размер текста - 17 +

Житель Казани предлагал инвестировать в ставки на спорт, а полученные деньги присваивал Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Полиция Магнитогорска (Челябинская область) нашла мошенника из Казани, который через интернет обманывал жителей регионов. Общая сумма ущерба составила 160 тысяч рублей. «Обвиняемый 1999 года рождения создал несколько аккаунтов в соцсетях, где размещал посты о возможности высокого дополнительного дохода. Он похитил деньги у 12 потерпевших: жителей городов Магнитогорска, Сургута, Липецка, Нижнего Новгорода, Судака, Амурска, Уфы, Усурийска, Находки. Причиненный ущерб составил более 160 тысяч рублей», — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. В полиции уточнили, что своим клиентам мужчина предлагал инвестировать в ставки на спорт. Он создал образ успешного человека, размещая в соцсетях фотографии незнакомого мужчины на фоне дорогих автомобилей, в ресторанах и на курортах. Потерпевшие переводили ему деньги на банковские карты, оформленные на подставных лиц. Преступление было выявлено сотрудниками отделения по противодействию преступлениям с использованием IT-технологий магнитогорского УМВД. Мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве. Вину он признал, ущерб возместил.

Полиция Магнитогорска (Челябинская область) нашла мошенника из Казани, который через интернет обманывал жителей регионов. Общая сумма ущерба составила 160 тысяч рублей. «Обвиняемый 1999 года рождения создал несколько аккаунтов в соцсетях, где размещал посты о возможности высокого дополнительного дохода. Он похитил деньги у 12 потерпевших: жителей городов Магнитогорска, Сургута, Липецка, Нижнего Новгорода, Судака, Амурска, Уфы, Усурийска, Находки. Причиненный ущерб составил более 160 тысяч рублей», — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. В полиции уточнили, что своим клиентам мужчина предлагал инвестировать в ставки на спорт. Он создал образ успешного человека, размещая в соцсетях фотографии незнакомого мужчины на фоне дорогих автомобилей, в ресторанах и на курортах. Потерпевшие переводили ему деньги на банковские карты, оформленные на подставных лиц. Преступление было выявлено сотрудниками отделения по противодействию преступлениям с использованием IT-технологий магнитогорского УМВД. Мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве. Вину он признал, ущерб возместил.