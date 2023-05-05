В ДТП пострадало четыре человека Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На трассе Тюмень-Омск произошло смертельное ДТП между автомобилями «Иран» и «Москвич». Водитель последнего потерял жену в аварии, о чем рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

«На 105-м километре автодороги Тюмень-Омск столкнулись „Москвич“ и „Иран“. В ДТП погибла 70-летняя пассажирка „Москвича“, жена 74-летнего водителя», — сообщили в пресс-службе ведомства. Также пострадало четыре человека из обеих машин

В региональной Госавтоинспекции назвали предварительную версию произошедшего. По их информации, водитель «Москвича» не уступил дорогу другому автомобилю.

Фото: telegram-канал ГИБДД Тюменской области