В ДТП пострадало четыре человека
На трассе Тюмень-Омск произошло смертельное ДТП между автомобилями «Иран» и «Москвич». Водитель последнего потерял жену в аварии, о чем рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.
«На 105-м километре автодороги Тюмень-Омск столкнулись „Москвич“ и „Иран“. В ДТП погибла 70-летняя пассажирка „Москвича“, жена 74-летнего водителя», — сообщили в пресс-службе ведомства. Также пострадало четыре человека из обеих машин
В региональной Госавтоинспекции назвали предварительную версию произошедшего. По их информации, водитель «Москвича» не уступил дорогу другому автомобилю.
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