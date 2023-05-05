05 мая 2023

Тюменец потерял жену в аварии на автотрассе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Смотр готовности сил и средств к действиям в условиях возможных чрезвычайных ситуаций. Челябинск, реанимация, машина скорой помощи, скорая помощь
В ДТП пострадало четыре человека Фото:

На трассе Тюмень-Омск произошло смертельное ДТП между автомобилями «Иран» и «Москвич». Водитель последнего потерял жену в аварии, о чем рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

«На 105-м километре автодороги Тюмень-Омск столкнулись „Москвич“ и „Иран“. В ДТП погибла 70-летняя пассажирка „Москвича“, жена 74-летнего водителя», — сообщили в пресс-службе ведомства. Также пострадало четыре человека из обеих машин

В региональной Госавтоинспекции назвали предварительную версию произошедшего. По их информации, водитель «Москвича» не уступил дорогу другому автомобилю.

Фото:

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На трассе Тюмень-Омск произошло смертельное ДТП между автомобилями «Иран» и «Москвич». Водитель последнего потерял жену в аварии, о чем рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области. «На 105-м километре автодороги Тюмень-Омск столкнулись „Москвич“ и „Иран“. В ДТП погибла 70-летняя пассажирка „Москвича“, жена 74-летнего водителя», — сообщили в пресс-службе ведомства. Также пострадало четыре человека из обеих машин В региональной Госавтоинспекции назвали предварительную версию произошедшего. По их информации, водитель «Москвича» не уступил дорогу другому автомобилю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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