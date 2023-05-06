В Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина

Захар Прилепин ранен в ходе подрыва авто
новость из сюжетаВ Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина
Автомобиль писателя Захара Прилепина был подорван в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает telegram-канал 112.
«В Нижнем Новгороде взорвали автомобиль Audi Q7, в которой находился Захар Прилепин», — сообщают авторы канала. Уточняется, что Прилепин ранен, ему оказывают медпомощь. Водитель автомобиля был убит. Прилепин ехал к своей семье. Его пресс-секретарь пообещала URA.RU дать комментарий позднее.
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