В Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина

06 мая 2023 в 14:15 Размер текста - 17 +

Захар Прилепин ранен в ходе подрыва авто Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина Автомобиль писателя Захара Прилепина был подорван в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает telegram-канал 112. «В Нижнем Новгороде взорвали автомобиль Audi Q7, в которой находился Захар Прилепин», — сообщают авторы канала. Уточняется, что Прилепин ранен, ему оказывают медпомощь. Водитель автомобиля был убит. Прилепин ехал к своей семье. Его пресс-секретарь пообещала URA.RU дать комментарий позднее.

Автомобиль писателя Захара Прилепина был подорван в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает telegram-канал 112. «В Нижнем Новгороде взорвали автомобиль Audi Q7, в которой находился Захар Прилепин», — сообщают авторы канала. Уточняется, что Прилепин ранен, ему оказывают медпомощь. Водитель автомобиля был убит. Прилепин ехал к своей семье. Его пресс-секретарь пообещала URA.RU дать комментарий позднее.