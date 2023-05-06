В Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина

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Учредительный съезд политической партии "За правду". Москва, прилепин захар
Захар Прилепин ранен в ходе подрыва авто Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина

Автомобиль писателя Захара Прилепина был подорван в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает telegram-канал 112.

«В Нижнем Новгороде взорвали автомобиль Audi Q7, в которой находился Захар Прилепин», — сообщают авторы канала. Уточняется, что Прилепин ранен, ему оказывают медпомощь. Водитель автомобиля был убит. Прилепин ехал к своей семье. Его пресс-секретарь пообещала URA.RU дать комментарий позднее.

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Автомобиль писателя Захара Прилепина был подорван в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает telegram-канал 112. «В Нижнем Новгороде взорвали автомобиль Audi Q7, в которой находился Захар Прилепин», — сообщают авторы канала. Уточняется, что Прилепин ранен, ему оказывают медпомощь. Водитель автомобиля был убит. Прилепин ехал к своей семье. Его пресс-секретарь пообещала URA.RU дать комментарий позднее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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