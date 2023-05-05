В Тюменской области из-за пожара эвакуируют жителей двух деревень

06 мая 2023 в 14:44 Размер текста - 17 +

Пожар уже приходил в село Успенка 4 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Жителей деревень Речкина и Успенка в Тюменской области эвакуируют из-за угрозы пожара, который идет со стороны Свердловской области. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона. «Эвакуация жителей идет в селе Успенка и деревне Речкина Тюменского района в связи с возможной угрозой природных пожаров. Пункты временного размещения развернуты в Ушаковской и Каменской школах», — сообщили в инфоцентре. Ранее URA.RU сообщало, что к селу Успенка двигается новый пожар, который появился на территории Свердловской области. Из-за этого в поселок начали стягивать дополнительные силы, а авиация уже работает на месте.

Жителей деревень Речкина и Успенка в Тюменской области эвакуируют из-за угрозы пожара, который идет со стороны Свердловской области. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона. «Эвакуация жителей идет в селе Успенка и деревне Речкина Тюменского района в связи с возможной угрозой природных пожаров. Пункты временного размещения развернуты в Ушаковской и Каменской школах», — сообщили в инфоцентре. Ранее URA.RU сообщало, что к селу Успенка двигается новый пожар, который появился на территории Свердловской области. Из-за этого в поселок начали стягивать дополнительные силы, а авиация уже работает на месте.