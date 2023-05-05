В Тюменской области из-за пожара эвакуируют жителей двух деревень

Пожар уже приходил в село Успенка 4 мая
новость из сюжетаЛесные пожары в России 2023
Жителей деревень Речкина и Успенка в Тюменской области эвакуируют из-за угрозы пожара, который идет со стороны Свердловской области. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.
«Эвакуация жителей идет в селе Успенка и деревне Речкина Тюменского района в связи с возможной угрозой природных пожаров. Пункты временного размещения развернуты в Ушаковской и Каменской школах», — сообщили в инфоцентре.
Ранее URA.RU сообщало, что к селу Успенка двигается новый пожар, который появился на территории Свердловской области. Из-за этого в поселок начали стягивать дополнительные силы, а авиация уже работает на месте.
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