05 мая 2023

К селу Успенка в Тюменской области двигается новый пожар. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара в деревне Успенка. Тюменская область
Село уже спасали от пожара 4 мая Фото:
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Из Свердловской области к тюменскому селу Успенка приближается новый пожар. Об этом сообщил начальник отдела по пожарной безопасности департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Алексей Морозов. Ранее жителей поселка пришлось эвакуировать из-за верхового пожара, пришедшего 4 мая.

«Огонь опять пришел из Свердловской области. Есть угроза населенному пункту Успенка. На месте уже работают два вертолета. Планируется привлечение самолета Ил-76, который сейчас выполняет задачи в Ишимском районе», — передает 72.ru слова Морозова. Мужчина также уточнил, что в Успенку дополнительно стягивают пожарных.

Ранее URA.RU сообщало, что на границе Свердловской и Тюменской области возник огромный лесной пожар. Из-за него жителей Успенки пришлось эвакуировать. При этом оставшаяся в поселке женщина вышла с иконой в руках, после чего встала с ней напротив огня. Для спасения села пожарным пришлось потратить почти всю ночь, о чем агентство подготовило фоторепортаж с места событий.

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Из Свердловской области к тюменскому селу Успенка приближается новый пожар. Об этом сообщил начальник отдела по пожарной безопасности департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Алексей Морозов. Ранее жителей поселка пришлось эвакуировать из-за верхового пожара, пришедшего 4 мая. «Огонь опять пришел из Свердловской области. Есть угроза населенному пункту Успенка. На месте уже работают два вертолета. Планируется привлечение самолета Ил-76, который сейчас выполняет задачи в Ишимском районе», — передает 72.ru слова Морозова. Мужчина также уточнил, что в Успенку дополнительно стягивают пожарных. Ранее URA.RU сообщало, что на границе Свердловской и Тюменской области возник огромный лесной пожар. Из-за него жителей Успенки пришлось эвакуировать. При этом оставшаяся в поселке женщина вышла с иконой в руках, после чего встала с ней напротив огня. Для спасения села пожарным пришлось потратить почти всю ночь, о чем агентство подготовило фоторепортаж с места событий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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