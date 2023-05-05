К селу Успенка в Тюменской области двигается новый пожар. Фото, видео

06 мая 2023 в 14:04 Размер текста - 17 +

Село уже спасали от пожара 4 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Из Свердловской области к тюменскому селу Успенка приближается новый пожар. Об этом сообщил начальник отдела по пожарной безопасности департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Алексей Морозов. Ранее жителей поселка пришлось эвакуировать из-за верхового пожара, пришедшего 4 мая. «Огонь опять пришел из Свердловской области. Есть угроза населенному пункту Успенка. На месте уже работают два вертолета. Планируется привлечение самолета Ил-76, который сейчас выполняет задачи в Ишимском районе», — передает 72.ru слова Морозова. Мужчина также уточнил, что в Успенку дополнительно стягивают пожарных. Ранее URA.RU сообщало, что на границе Свердловской и Тюменской области возник огромный лесной пожар. Из-за него жителей Успенки пришлось эвакуировать. При этом оставшаяся в поселке женщина вышла с иконой в руках, после чего встала с ней напротив огня. Для спасения села пожарным пришлось потратить почти всю ночь, о чем агентство подготовило фоторепортаж с места событий. Фото: telegram-канал «Темы Тюмени» Фото: telegram-канал «Темы Тюмени»

Из Свердловской области к тюменскому селу Успенка приближается новый пожар. Об этом сообщил начальник отдела по пожарной безопасности департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Алексей Морозов. Ранее жителей поселка пришлось эвакуировать из-за верхового пожара, пришедшего 4 мая. «Огонь опять пришел из Свердловской области. Есть угроза населенному пункту Успенка. На месте уже работают два вертолета. Планируется привлечение самолета Ил-76, который сейчас выполняет задачи в Ишимском районе», — передает 72.ru слова Морозова. Мужчина также уточнил, что в Успенку дополнительно стягивают пожарных. Ранее URA.RU сообщало, что на границе Свердловской и Тюменской области возник огромный лесной пожар. Из-за него жителей Успенки пришлось эвакуировать. При этом оставшаяся в поселке женщина вышла с иконой в руках, после чего встала с ней напротив огня. Для спасения села пожарным пришлось потратить почти всю ночь, о чем агентство подготовило фоторепортаж с места событий.