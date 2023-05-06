Губернатор Нижегородской области заявил, что Прилепин в порядке

06 мая 2023 в 14:53 Размер текста - 17 +

Захар Прилепин в порядке, заявил губернатор Глеб Никитин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин уточнил, что писатель Захар Прилепин в порядке. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Захар [Прилепин] в порядке», — написал Глеб Никитин в своем канале. Он уточнил, что сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. Пресс-секретарь писателя Елизавета Кондакова также уточняла URA.RU, что Прилепин в порядке. Ранее сообщалось, что автомобиль, в котором находился писатель, был подорван в Нижегородской области. Писатель был доставлен в ближайшую больницу. На место происшествия выехали следователи.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин уточнил, что писатель Захар Прилепин в порядке. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Захар [Прилепин] в порядке», — написал Глеб Никитин в своем канале. Он уточнил, что сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. Пресс-секретарь писателя Елизавета Кондакова также уточняла URA.RU, что Прилепин в порядке. Ранее сообщалось, что автомобиль, в котором находился писатель, был подорван в Нижегородской области. Писатель был доставлен в ближайшую больницу. На место происшествия выехали следователи.