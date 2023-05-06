Губернатор Нижегородской области заявил, что Прилепин в порядке

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XI съезд партии Справедливая Россия - За Правду. Москва, прилепин захар
Захар Прилепин в порядке, заявил губернатор Глеб Никитин Фото:
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин уточнил, что писатель Захар Прилепин в порядке. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.

«Захар [Прилепин] в порядке», — написал Глеб Никитин в своем канале. Он уточнил, что сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося.

Пресс-секретарь писателя Елизавета Кондакова также уточняла URA.RU, что Прилепин в порядке. Ранее сообщалось, что автомобиль, в котором находился писатель, был подорван в Нижегородской области. Писатель был доставлен в ближайшую больницу. На место происшествия выехали следователи.

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин уточнил, что писатель Захар Прилепин в порядке. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Захар [Прилепин] в порядке», — написал Глеб Никитин в своем канале. Он уточнил, что сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. Пресс-секретарь писателя Елизавета Кондакова также уточняла URA.RU, что Прилепин в порядке. Ранее сообщалось, что автомобиль, в котором находился писатель, был подорван в Нижегородской области. Писатель был доставлен в ближайшую больницу. На место происшествия выехали следователи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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