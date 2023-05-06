Губернатор Нижегородской области заявил, что Прилепин в порядке

Захар Прилепин в порядке, заявил губернатор Глеб Никитин
новость из сюжетаВ Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин уточнил, что писатель Захар Прилепин в порядке. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.
«Захар [Прилепин] в порядке», —
Пресс-секретарь писателя Елизавета Кондакова также уточняла URA.RU, что Прилепин в порядке. Ранее сообщалось, что автомобиль, в котором находился писатель, был подорван в Нижегородской области. Писатель был доставлен в ближайшую больницу. На место происшествия выехали следователи.
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