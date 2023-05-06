Представитель Захара Прилепина сообщила о его состоянии после покушения

Пресс-секретарь Кондакова: Прилепин в порядке
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XI съезд партии Справедливая Россия - За Правду. Москва, прилепин захар
В СМИ появились сообщения о взрыве машины, внутри которой мог находится Захар Прилепин Фото:
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В Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина

Не установлено, что произошло в Нижнем Новгороде, а писатель Захар Прилепин в порядке. Об этом URA.RU сообщила пресс-секретарь публициста Елизавета Кондакова.

«Что именно произошло на данный момент не установлено. Захар Прилепин в порядке», — сказала Елизавета Кондакова.

Ранее в СМИ появилась информация о взрыве автомобиля, в котором мог находится Захар Прилепин. По предварительным данным, взрывное устройство находилось под днищем машины.

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Не установлено, что произошло в Нижнем Новгороде, а писатель Захар Прилепин в порядке. Об этом URA.RU сообщила пресс-секретарь публициста Елизавета Кондакова. «Что именно произошло на данный момент не установлено. Захар Прилепин в порядке», — сказала Елизавета Кондакова. Ранее в СМИ появилась информация о взрыве автомобиля, в котором мог находится Захар Прилепин. По предварительным данным, взрывное устройство находилось под днищем машины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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