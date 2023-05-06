Представитель Захара Прилепина сообщила о его состоянии после покушения

Пресс-секретарь Кондакова: Прилепин в порядке

06 мая 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

В СМИ появились сообщения о взрыве машины, внутри которой мог находится Захар Прилепин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина Не установлено, что произошло в Нижнем Новгороде, а писатель Захар Прилепин в порядке. Об этом URA.RU сообщила пресс-секретарь публициста Елизавета Кондакова. «Что именно произошло на данный момент не установлено. Захар Прилепин в порядке», — сказала Елизавета Кондакова. Ранее в СМИ появилась информация о взрыве автомобиля, в котором мог находится Захар Прилепин. По предварительным данным, взрывное устройство находилось под днищем машины.

Не установлено, что произошло в Нижнем Новгороде, а писатель Захар Прилепин в порядке. Об этом URA.RU сообщила пресс-секретарь публициста Елизавета Кондакова. «Что именно произошло на данный момент не установлено. Захар Прилепин в порядке», — сказала Елизавета Кондакова. Ранее в СМИ появилась информация о взрыве автомобиля, в котором мог находится Захар Прилепин. По предварительным данным, взрывное устройство находилось под днищем машины.