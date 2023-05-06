Представитель Захара Прилепина сообщила о его состоянии после покушения

В СМИ появились сообщения о взрыве машины, внутри которой мог находится Захар Прилепин
новость из сюжетаВ Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина
Не установлено, что произошло в Нижнем Новгороде, а писатель Захар Прилепин в порядке. Об этом URA.RU сообщила пресс-секретарь публициста Елизавета Кондакова.
«Что именно произошло на данный момент не установлено. Захар Прилепин в порядке», — сказала Елизавета Кондакова.
Ранее в СМИ появилась информация о взрыве автомобиля, в котором мог находится Захар Прилепин. По предварительным данным, взрывное устройство находилось под днищем машины.
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