Захарова призвала США и Великобританию к ответственности за покушение на Прилепина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
США и Великобритания причастны к покушению на Захара Прилепина, заявила Мария Захарова Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина

Покушение на писателя Захара Прилепина является прямой ответственностью США и Великобритании. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

«Факт свершился: Вашингтон с натовцами выкормили еще одну международную террористическую ячейку — киевский режим. <…> Прямая ответственность США и Британии», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она отметила, что переживает за Прилепина.

Неизвестные взорвали машину Прилепина в Нижнем Новгороде. Он был ранен, ему оказывают необходимую медпомощь. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что он проинформирован о факте взрыва. Он призвал дождаться информации от правоохранительных органов, передает RT.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Покушение на писателя Захара Прилепина является прямой ответственностью США и Великобритании. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова «Факт свершился: Вашингтон с натовцами выкормили еще одну международную террористическую ячейку — киевский режим. <…> Прямая ответственность США и Британии», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она отметила, что переживает за Прилепина. Неизвестные взорвали машину Прилепина в Нижнем Новгороде. Он был ранен, ему оказывают необходимую медпомощь. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что он проинформирован о факте взрыва. Он призвал дождаться информации от правоохранительных органов, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...