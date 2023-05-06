Захарова призвала США и Великобританию к ответственности за покушение на Прилепина

Покушение на писателя Захара Прилепина является прямой ответственностью США и Великобритании. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
«Факт свершился: Вашингтон с натовцами выкормили еще одну международную террористическую ячейку — киевский режим. <…> Прямая ответственность США и Британии», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она отметила, что переживает за Прилепина.
Неизвестные взорвали машину Прилепина в Нижнем Новгороде. Он был ранен, ему оказывают необходимую медпомощь. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что он проинформирован о факте взрыва. Он призвал дождаться информации от правоохранительных органов, передает RT.
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