Дептранс предупредил жителей ЯНАО о резком ухудшении ситуации на трассах

На ЯНАО обрушатся метель и порывистый ветер
В ЯНАО 7 мая ожидается резкое ухудшение погоды. В связи с этим окружной департамент транспорта и дорожного хозяйства выпустил предупреждение.
«На территории округа 7 мая ожидается неблагоприятная погода: метель, гололед и порывистый ветер. Дорожники и спецтехника в режиме повышенной готовности», — сообщается в telegram-канале дептранса. Представители ведомства посоветовали следить за погодой и не выезжать за город без необходимости.
Ранее сообщалось, что синоптики прогнозировали в выходные снег с дождем и ветер с порывами до 17 метров в секунду. К 9 мая в округе похолодает до -11 градусов.
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