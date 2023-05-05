Дептранс предупредил жителей ЯНАО о резком ухудшении ситуации на трассах

06 мая 2023 в 15:28 Размер текста - 17 +

На ЯНАО обрушатся метель и порывистый ветер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ЯНАО 7 мая ожидается резкое ухудшение погоды. В связи с этим окружной департамент транспорта и дорожного хозяйства выпустил предупреждение. «На территории округа 7 мая ожидается неблагоприятная погода: метель, гололед и порывистый ветер. Дорожники и спецтехника в режиме повышенной готовности», — сообщается в telegram-канале дептранса. Представители ведомства посоветовали следить за погодой и не выезжать за город без необходимости. Ранее сообщалось, что синоптики прогнозировали в выходные снег с дождем и ветер с порывами до 17 метров в секунду. К 9 мая в округе похолодает до -11 градусов.

В ЯНАО 7 мая ожидается резкое ухудшение погоды. В связи с этим окружной департамент транспорта и дорожного хозяйства выпустил предупреждение. «На территории округа 7 мая ожидается неблагоприятная погода: метель, гололед и порывистый ветер. Дорожники и спецтехника в режиме повышенной готовности», — сообщается в telegram-канале дептранса. Представители ведомства посоветовали следить за погодой и не выезжать за город без необходимости. Ранее сообщалось, что синоптики прогнозировали в выходные снег с дождем и ветер с порывами до 17 метров в секунду. К 9 мая в округе похолодает до -11 градусов.