05 мая 2023
04 мая 2023

Дептранс предупредил жителей ЯНАО о резком ухудшении ситуации на трассах

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимняя дорога. Челябинск, зима, обгон, дорога
На ЯНАО обрушатся метель и порывистый ветер Фото:

В ЯНАО 7 мая ожидается резкое ухудшение погоды. В связи с этим окружной департамент транспорта и дорожного хозяйства выпустил предупреждение.

«На территории округа 7 мая ожидается неблагоприятная погода: метель, гололед и порывистый ветер. Дорожники и спецтехника в режиме повышенной готовности», — сообщается в telegram-канале дептранса. Представители ведомства посоветовали следить за погодой и не выезжать за город без необходимости.

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозировали в выходные снег с дождем и ветер с порывами до 17 метров в секунду. К 9 мая в округе похолодает до -11 градусов.

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В ЯНАО 7 мая ожидается резкое ухудшение погоды. В связи с этим окружной департамент транспорта и дорожного хозяйства выпустил предупреждение. «На территории округа 7 мая ожидается неблагоприятная погода: метель, гололед и порывистый ветер. Дорожники и спецтехника в режиме повышенной готовности», — сообщается в telegram-канале дептранса. Представители ведомства посоветовали следить за погодой и не выезжать за город без необходимости. Ранее сообщалось, что синоптики прогнозировали в выходные снег с дождем и ветер с порывами до 17 метров в секунду. К 9 мая в округе похолодает до -11 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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