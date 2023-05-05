В Перми загорелись три заброшенных дома. Фото

06 мая 2023 в 17:37 Размер текста - 17 +

В Перми горят заброшенные дома и хозяйственные постройки Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми в районе Южной дамбы загорелись заброшенные дома и хозяйственные постройки. Об этом сообщает читатель URA.RU. «Сильный пожар в логу в районе Южной дамбы. Столб черного дыма, пожарные сирены, слышны хлопки», — рассказывает читатель. В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что сообщение о пожаре на улице Б.Гагарина поступило в 16:25. В тушении пожара участвуют семь единиц техники и 30 человек личного состава. Установлено, что горят три заброшенных дома и хозяйственные постройки в логу. По информации МЧС, погибших и пострадавших нет. Очевидцы рассказали о пожаре в районе Южной дамбы Фото: Сергей Горланов © URA.RU В МЧС сообщили, что горят заброшенные дома и хозяйственные постройки Фото: группа «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте»

В Перми в районе Южной дамбы загорелись заброшенные дома и хозяйственные постройки. Об этом сообщает читатель URA.RU. «Сильный пожар в логу в районе Южной дамбы. Столб черного дыма, пожарные сирены, слышны хлопки», — рассказывает читатель. В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что сообщение о пожаре на улице Б.Гагарина поступило в 16:25. В тушении пожара участвуют семь единиц техники и 30 человек личного состава. Установлено, что горят три заброшенных дома и хозяйственные постройки в логу. По информации МЧС, погибших и пострадавших нет.