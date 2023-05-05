В Перми горят заброшенные дома и хозяйственные постройки
В Перми в районе Южной дамбы загорелись заброшенные дома и хозяйственные постройки. Об этом сообщает читатель URA.RU.
«Сильный пожар в логу в районе Южной дамбы. Столб черного дыма, пожарные сирены, слышны хлопки», — рассказывает читатель.
В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что сообщение о пожаре на улице Б.Гагарина поступило в 16:25. В тушении пожара участвуют семь единиц техники и 30 человек личного состава. Установлено, что горят три заброшенных дома и хозяйственные постройки в логу. По информации МЧС, погибших и пострадавших нет.
Очевидцы рассказали о пожаре в районе Южной дамбы
В МЧС сообщили, что горят заброшенные дома и хозяйственные постройки
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!