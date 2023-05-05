05 мая 2023

В Перми загорелись три заброшенных дома. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовые структуры. Пермь, мчс, пожар в деревне, пожароопасный период, пожар на даче, пожарные тушат
В Перми горят заброшенные дома и хозяйственные постройки Фото:

В Перми в районе Южной дамбы загорелись заброшенные дома и хозяйственные постройки. Об этом сообщает читатель URA.RU.

«Сильный пожар в логу в районе Южной дамбы. Столб черного дыма, пожарные сирены, слышны хлопки», — рассказывает читатель.

В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что сообщение о пожаре на улице Б.Гагарина поступило в 16:25. В тушении пожара участвуют семь единиц техники и 30 человек личного состава. Установлено, что горят три заброшенных дома и хозяйственные постройки в логу. По информации МЧС, погибших и пострадавших нет.

Пожар в районе Южной дамбы в Перми
Очевидцы рассказали о пожаре в районе Южной дамбы
Фото:
В МЧС сообщили, что горят заброшенные дома и хозяйственные постройки
В МЧС сообщили, что горят заброшенные дома и хозяйственные постройки
Фото:

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В Перми в районе Южной дамбы загорелись заброшенные дома и хозяйственные постройки. Об этом сообщает читатель URA.RU. «Сильный пожар в логу в районе Южной дамбы. Столб черного дыма, пожарные сирены, слышны хлопки», — рассказывает читатель. В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что сообщение о пожаре на улице Б.Гагарина поступило в 16:25. В тушении пожара участвуют семь единиц техники и 30 человек личного состава. Установлено, что горят три заброшенных дома и хозяйственные постройки в логу. По информации МЧС, погибших и пострадавших нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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