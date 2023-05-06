Мэрия Оренбурга назвала причину падения карусели с людьми в парке отдыха

Карусель рухнула днем 6 мая
Карусель «Вихрь» в парке аттракционов города Оренбург упала из-за поломки механизма. Об этом сообщила администрация города.
«Из-за поломки в механизме карусели произошло падение кабинок. Пострадали несколько взрослых и детей», — говорится в заявлении, его приводит РИА Новости.
Число пострадавших выросло до 20 человек. В инциденте пострадали дети. Об этом сообщает областная полиция, передает РИА Новости.
Пострадавшим также помогают местные жители, которые стали очевидцами происшествия. Парк с упавшим аттракционом открылся недавно.
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