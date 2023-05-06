Мэрия Оренбурга назвала причину падения карусели с людьми в парке отдыха

Мэрия Оренбурга: аттракцион с детьми рухнул из-за поломки механизма
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Аттракционы в ЦПКиО имени Гагарина. Челябинск, аттракцион, карусель
Карусель рухнула днем 6 мая Фото:

Карусель «Вихрь» в парке аттракционов города Оренбург упала из-за поломки механизма. Об этом сообщила администрация города.

«Из-за поломки в механизме карусели произошло падение кабинок. Пострадали несколько взрослых и детей», — говорится в заявлении, его приводит РИА Новости.

Число пострадавших выросло до 20 человек. В инциденте пострадали дети. Об этом сообщает областная полиция, передает РИА Новости.

Пострадавшим также помогают местные жители, которые стали очевидцами происшествия. Парк с упавшим аттракционом открылся недавно.

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Карусель «Вихрь» в парке аттракционов города Оренбург упала из-за поломки механизма. Об этом сообщила администрация города. «Из-за поломки в механизме карусели произошло падение кабинок. Пострадали несколько взрослых и детей», — говорится в заявлении, его приводит РИА Новости. Число пострадавших выросло до 20 человек. В инциденте пострадали дети. Об этом сообщает областная полиция, передает РИА Новости. Пострадавшим также помогают местные жители, которые стали очевидцами происшествия. Парк с упавшим аттракционом открылся недавно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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