Mash: в Оренбурге рухнула карусель с детьми. Видео

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Спецавтотранспорт. Челябинск, реанимация, медики, неотложка, медицина, машина скорой помощи, скорая помощь, врачи
На место происшествия прибыли машины скорой помощи Фото:

В Оренбурге рухнула карусель. В этот момент на аттракционе «Цепочка» катались дети и родители.

Как сообщает Mash, ЧП произошло в парке отдыха. «Оренпарк» открылся сравнительно недавно. «Двенадцать человек получают медицинскую помощь, среди них пятеро детей», — пишет telegram-канал 112.

На место происшествия прибыли машины скорой помощи. Также пострадавшим помогают местные жители, ставшие очевидцами происшествия. По данным ТАСС из экстренных служб, пострадали 15 человек, в основном дети.

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В Оренбурге рухнула карусель. В этот момент на аттракционе «Цепочка» катались дети и родители. Как сообщает Mash, ЧП произошло в парке отдыха. «Оренпарк» открылся сравнительно недавно. «Двенадцать человек получают медицинскую помощь, среди них пятеро детей», — пишет telegram-канал 112. На место происшествия прибыли машины скорой помощи. Также пострадавшим помогают местные жители, ставшие очевидцами происшествия. По данным ТАСС из экстренных служб, пострадали 15 человек, в основном дети.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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