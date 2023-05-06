На место происшествия прибыли машины скорой помощи
В Оренбурге рухнула карусель. В этот момент на аттракционе «Цепочка» катались дети и родители.
Как сообщает Mash, ЧП произошло в парке отдыха. «Оренпарк» открылся сравнительно недавно. «Двенадцать человек получают медицинскую помощь, среди них пятеро детей», — пишет telegram-канал 112.
На место происшествия прибыли машины скорой помощи. Также пострадавшим помогают местные жители, ставшие очевидцами происшествия. По данным ТАСС из экстренных служб, пострадали 15 человек, в основном дети.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!