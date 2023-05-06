Прилепина ввели в медикаментозную кому

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XI съезд партии Справедливая Россия - За Правду. Москва, прилепин захар
Врачи успешно прооперировали Захара Прилепина, сообщил Глеб Никитин Фото:
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Писателя и политика Захара Прилепина ввели в медикаментозную кому для ускоренного восстановления. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«После операции Захар приходил в себя. Сейчас введен в медикаментозный сон для того, чтобы быстрее восстанавливаться», — заявил Глеб Никитин в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что операция прошла успешно.

В субботу 6 мая на Захара Прилепина было совершено покушение. Его автомобиль Audi Q7 подорвался на противотанковой мине. Прилепин был экстренно госпитализирован в нижегородскую больницу, где ему провели операцию. Следственный комитет квалифицировал покушение как теракт.

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Писателя и политика Захара Прилепина ввели в медикаментозную кому для ускоренного восстановления. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. «После операции Захар приходил в себя. Сейчас введен в медикаментозный сон для того, чтобы быстрее восстанавливаться», — заявил Глеб Никитин в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что операция прошла успешно. В субботу 6 мая на Захара Прилепина было совершено покушение. Его автомобиль Audi Q7 подорвался на противотанковой мине. Прилепин был экстренно госпитализирован в нижегородскую больницу, где ему провели операцию. Следственный комитет квалифицировал покушение как теракт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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