Писателя и политика Захара Прилепина ввели в медикаментозную кому для ускоренного восстановления. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
«После операции Захар приходил в себя. Сейчас введен в медикаментозный сон для того, чтобы быстрее восстанавливаться», — заявил Глеб Никитин
В субботу 6 мая на Захара Прилепина было совершено покушение. Его автомобиль Audi Q7 подорвался на противотанковой мине. Прилепин был экстренно госпитализирован в нижегородскую больницу, где ему провели операцию. Следственный комитет квалифицировал покушение как теракт.
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