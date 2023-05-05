Из свердловского поселка эвакуируют людей из-за угрозы взрыва

Все силы региона брошены в данный момент на борьбу с пожарами
новость из сюжетаПожары в Свердловской области
Население поселка Первомайский (Свердловская область) готовят к эвакуации из-за угрозы взрыва на складе с порохом. Она возникла в связи с пожарами, приблизившимися к населенному пункту. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах региона.
«В Режевском городском округе, в поселке Первомайский, существует угроза взрыва склада с порохом, тысяча тонн. Готовится эвакуация 400 человек», — сообщил собеседник.
Известно, что склад с порохом не является военным. Всего из поселка, к которому приблизились пожары, должны эвакуировать людей из 20 домов, в числе которых есть как частные, так и двух- и пятиэтажные дома.
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