05 мая 2023

Из свердловского поселка эвакуируют людей из-за угрозы взрыва

В поселке Первомайский из-за пожаров возникла угроза взрыва на складе с 1000 тонн пороха
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Пожар на складах. Екатеринбург, мчс, огонь, пожарный рукав, пожарный в каске
Все силы региона брошены в данный момент на борьбу с пожарами Фото:
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Пожары в Свердловской области

Население поселка Первомайский (Свердловская область) готовят к эвакуации из-за угрозы взрыва на складе с порохом. Она возникла в связи с пожарами, приблизившимися к населенному пункту. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах региона.

«В Режевском городском округе, в поселке Первомайский, существует угроза взрыва склада с порохом, тысяча тонн. Готовится эвакуация 400 человек», — сообщил собеседник.

Известно, что склад с порохом не является военным. Всего из поселка, к которому приблизились пожары, должны эвакуировать людей из 20 домов, в числе которых есть как частные, так и двух- и пятиэтажные дома.

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Население поселка Первомайский (Свердловская область) готовят к эвакуации из-за угрозы взрыва на складе с порохом. Она возникла в связи с пожарами, приблизившимися к населенному пункту. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах региона. «В Режевском городском округе, в поселке Первомайский, существует угроза взрыва склада с порохом, тысяча тонн. Готовится эвакуация 400 человек», — сообщил собеседник. Известно, что склад с порохом не является военным. Всего из поселка, к которому приблизились пожары, должны эвакуировать людей из 20 домов, в числе которых есть как частные, так и двух- и пятиэтажные дома.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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