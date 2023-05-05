На территории ЯНАО МЧС объявило штормовое предупреждение

06 мая 2023 в 23:07 Размер текста - 17 +

В районах ЯНАО ожидается усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Приуральском, Шурышкарском и севере Надымского районов ЯНАО в воскресенье 7 мая ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. Штормовое предупреждение объявлено окружным ГУ МЧС. «По данным синоптиков 7 мая на территории Приуральского, Шурышкарского и севера Надымского районов прогнозируется ветер, порывами 15-20 метров в секунду», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО в официальном telegram-канале. Жителей округа просят соблюдать осторожность и соблюдать меры безопасности при резком ухудшении погодных условий. Ранее URA.RU рассказало, что в пресс-службе дептранса предупредили жителей ЯНАО о гололеде на дорогах. Ямальцев просят без необходимости не пользоваться транспортом.

В Приуральском, Шурышкарском и севере Надымского районов ЯНАО в воскресенье 7 мая ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. Штормовое предупреждение объявлено окружным ГУ МЧС. «По данным синоптиков 7 мая на территории Приуральского, Шурышкарского и севера Надымского районов прогнозируется ветер, порывами 15-20 метров в секунду», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО в официальном telegram-канале. Жителей округа просят соблюдать осторожность и соблюдать меры безопасности при резком ухудшении погодных условий. Ранее URA.RU рассказало, что в пресс-службе дептранса предупредили жителей ЯНАО о гололеде на дорогах. Ямальцев просят без необходимости не пользоваться транспортом.