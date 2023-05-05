На территории ЯНАО МЧС объявило штормовое предупреждение

В Приуральском, Шурышкарском и севере Надымского районов ЯНАО в воскресенье 7 мая ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. Штормовое предупреждение объявлено окружным ГУ МЧС.
«По данным синоптиков 7 мая на территории Приуральского, Шурышкарского и севера Надымского районов прогнозируется ветер, порывами 15-20 метров в секунду», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО в официальном telegram-канале. Жителей округа просят соблюдать осторожность и соблюдать меры безопасности при резком ухудшении погодных условий.
Ранее URA.RU рассказало, что в пресс-службе дептранса предупредили жителей ЯНАО о гололеде на дорогах. Ямальцев просят без необходимости не пользоваться транспортом.
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