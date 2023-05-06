Украина — это террористическая организация Вашингтона, чтобы уничтожить источник терроризма необходимо ликвидировать украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Бородай.
«Украина — это большая террористическая организация. Одна из самых больших террористических организаций, которая создана США. <…> Исчезновение источника терроризма, руководителя террористической организации — это единственный эффективный способ прекращения террора», — сказал Бородай в беседе с РИА Новости. По его мнению, Вашингтон специализируется на создании государств—террористов.
Ранее стало известно, что общественного деятеля, писателя, филолога пытались взорвать в автомобиле, который двигался по дороге в Нижнем Новгороде. Водитель скончался на месте, передает «Царьград». Прилепин был доставлен в нижегородскую больницу. Врачи диагностировали у него тяжелую сочетанную травму, сообщает MK.RU. Позже было принято решение ввести Прилепина в медикаментозную кому.
Украина — это террористическая организация Вашингтона, чтобы уничтожить источник терроризма необходимо ликвидировать украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Бородай. «Украина — это большая террористическая организация. Одна из самых больших террористических организаций, которая создана США. <…> Исчезновение источника терроризма, руководителя террористической организации — это единственный эффективный способ прекращения террора», — сказал Бородай в беседе с РИА Новости. По его мнению, Вашингтон специализируется на создании государств—террористов. Ранее стало известно, что общественного деятеля, писателя, филолога пытались взорвать в автомобиле, который двигался по дороге в Нижнем Новгороде. Водитель скончался на месте, передает «Царьград». Прилепин был доставлен в нижегородскую больницу. Врачи диагностировали у него тяжелую сочетанную травму, сообщает MK.RU. Позже было принято решение ввести Прилепина в медикаментозную кому.