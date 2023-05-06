Депутат ГД Бородай назвал способ борьбы с терроризмом на Украине

Депутат Госдумы Бородай призвал ликвидировать Зеленского из-за покушения на Прилепина
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, ВСУ
В Госдуме предложили ликвидировать Владимира Зеленского, чтобы уничтожить источник терроризма на Украине Фото:
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В Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина

Украина — это террористическая организация Вашингтона, чтобы уничтожить источник терроризма необходимо ликвидировать украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Бородай.

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«Украина — это большая террористическая организация. Одна из самых больших террористических организаций, которая создана США. <…> Исчезновение источника терроризма, руководителя террористической организации — это единственный эффективный способ прекращения террора», — сказал Бородай в беседе с РИА Новости. По его мнению, Вашингтон специализируется на создании государств—террористов.

Ранее стало известно, что общественного деятеля, писателя, филолога пытались взорвать в автомобиле, который двигался по дороге в Нижнем Новгороде. Водитель скончался на месте, передает «Царьград». Прилепин был доставлен в нижегородскую больницу. Врачи диагностировали у него тяжелую сочетанную травму, сообщает MK.RU. Позже было принято решение ввести Прилепина в медикаментозную кому.

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Украина — это террористическая организация Вашингтона, чтобы уничтожить источник терроризма необходимо ликвидировать украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Бородай. «Украина — это большая террористическая организация. Одна из самых больших террористических организаций, которая создана США. <…> Исчезновение источника терроризма, руководителя террористической организации — это единственный эффективный способ прекращения террора», — сказал Бородай в беседе с РИА Новости. По его мнению, Вашингтон специализируется на создании государств—террористов. Ранее стало известно, что общественного деятеля, писателя, филолога пытались взорвать в автомобиле, который двигался по дороге в Нижнем Новгороде. Водитель скончался на месте, передает «Царьград». Прилепин был доставлен в нижегородскую больницу. Врачи диагностировали у него тяжелую сочетанную травму, сообщает MK.RU. Позже было принято решение ввести Прилепина в медикаментозную кому.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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