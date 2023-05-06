Прилепина попытались взорвать украинские спецслужбы: главное к вечеру 6 мая

Прилепина ввели в медикаментозную кому
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Машина, в которой ехал писатель Захар Прилепин, была подорвана на мине. Писателя доставили в нижнегородскую больницу. Его ввели в медикаментозную кому. URA.RU приводит главные новости к вечеру 6 мая.
- Днем 6 мая в Нижнем Новгороде машина Захара Прилепина ехала по дороге. Однако в один момент под ней сработало взрывное устройство. Водитель Прилепина с позывным «Злой» скончался на месте.
- Прилепин был доставлен в нижегородскую больницу имени Семашко. Врачи диагностировали у него тяжелую сочетанную травму. Позже он был введен в медикаментозную кому.
- Подозреваемый в покушении на Прилепина Александр Пермяков заявил, что был завербован украинскими спецслужбами. Он отметил, что готовился к теракту с 2022 года.
- Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что готов передать позиции своих штурмовых отрядов в Бахмуте (Артемовске) бойцам спецназа «Ахмат». Последние находятся под руководством главы Чечни Рамзана Кадырова. Глава Чечни ответил, что готов отправить своих бойцов на бахмутское направление.
- Из украинского плена вернулись трое российских летчиков. На Украине им грозила смертная казнь, отметили в Минобороны РФ.
- Над крымским полуостровом были сбиты две баллистические ракеты. Они были запущены из украинского ОТРК «Гром-2». Никто не пострадал.
- Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заметил, что все больше украинцев стали поступать в университеты. Таким образом они получают отсрочку от службы в украинской армии, а военкоматы становятся новой элитой страны.
- Бойцы ЧВК «Вагнер» начали штурмовать «дорогу жизни» ВСУ в Бахмуте. По этой дороге они получают снабжение через населенный пункт Хромовое. В Минобороны РФ отметили, что штурмовые отряды также продолжают штурм западной части Бахмута, передает Пятый канал.
- В зону спецоперации привезут частицу Вечного огня из Москвы. Об этом заявил руководитель исполкома Общероссийского общественного президентского движения «Народного фронта» Михаил Кузнецов.
- <div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;"><iframe class="5-tv-player" width="640" height="360" src="https://www.5-tv.ru/player/430557" style="position: absolute;top: 0;left: 0;width: 100%;height: 100%;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!