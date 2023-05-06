06 мая 2023

Кадыров попросил Путина дать поручение о переброске «Ахмата» в Артемовск

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Клипарт. Сток Сайт президента России, кадыров рамзан
Рамзан Кадыров написал письмо президенту России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой дать поручение передислоцировать подразделения «Ахмат» в Артемовск (Бахмут). Об этом сообщил сам Кадыров.

«В виду сложившейся обстановки в зоне проведения Специальной военной операции прошу Вас дать поручение Министру обороны Российской Федерации Шойгу С. К. и Директору Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Золотову В.В. издать боевые распоряжения о снятии подразделений „Ахмат“ с других направлений и передачи им позиций ЧВК „Вагнер“ в населенном пункте Артемовск (Бахмут) Донецкой Народной Республики и его окрестностях», — говорится в обращении Кадырова к президенту России, опубликованном в telegram-канале главы Чеченской республики.

Ранее стало известно со слов главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, что 10 мая бойцы Вагнера покинут Артемовск. Позже Пригожин заявил, что готов передать город чеченскому «Ахмату» и Кадырову. Накануне Кадыров заявил, что ждет приказа выдвинуться на позицию. Бои за город Бахмут проходят с августа 2022 года в рамках российской спецоперации.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой дать поручение передислоцировать подразделения «Ахмат» в Артемовск (Бахмут). Об этом сообщил сам Кадыров. «В виду сложившейся обстановки в зоне проведения Специальной военной операции прошу Вас дать поручение Министру обороны Российской Федерации Шойгу С. К. и Директору Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Золотову В.В. издать боевые распоряжения о снятии подразделений „Ахмат“ с других направлений и передачи им позиций ЧВК „Вагнер“ в населенном пункте Артемовск (Бахмут) Донецкой Народной Республики и его окрестностях», — говорится в обращении Кадырова к президенту России, опубликованном в telegram-канале главы Чеченской республики. Ранее стало известно со слов главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, что 10 мая бойцы Вагнера покинут Артемовск. Позже Пригожин заявил, что готов передать город чеченскому «Ахмату» и Кадырову. Накануне Кадыров заявил, что ждет приказа выдвинуться на позицию. Бои за город Бахмут проходят с августа 2022 года в рамках российской спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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