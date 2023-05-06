Кадыров попросил Путина дать поручение о переброске «Ахмата» в Артемовск

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой дать поручение передислоцировать подразделения «Ахмат» в Артемовск (Бахмут). Об этом сообщил сам Кадыров.
«В виду сложившейся обстановки в зоне проведения Специальной военной операции прошу Вас дать поручение Министру обороны Российской Федерации Шойгу С. К. и Директору Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Золотову В.В. издать боевые распоряжения о снятии подразделений „Ахмат“ с других направлений и передачи им позиций ЧВК „Вагнер“ в населенном пункте Артемовск (Бахмут) Донецкой Народной Республики и его окрестностях», —
Ранее стало известно со слов главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, что 10 мая бойцы Вагнера покинут Артемовск. Позже Пригожин заявил, что готов передать город чеченскому «Ахмату» и Кадырову. Накануне Кадыров заявил, что ждет приказа выдвинуться на позицию. Бои за город Бахмут проходят с августа 2022 года в рамках российской спецоперации.
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