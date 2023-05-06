06 мая 2023
05 мая 2023
04 мая 2023

Жители ЯНАО сделают ремонт в квартире одинокой пенсионерки. Фото

В Надыме собирают средства на ремонт квартиры пожилой учительницы
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Надыма в складчину сделают ремонт в квартире одинокой пенсионерки Фото:

Жители Надыма собираются в складчину сделать ремонт в квартире одинокой пенсионерки, которая много лет проработала учительницей иностранного языка в городе. Пост с просьбой о помощи опубликован в социальной сети и собрал более семидесяти комментариев.

«Прошу откликнуться всех добрых людей, женщина 1952 года рождения живет в тяжелых условиях. В Надыме с 1975 года работала учительницей и переводчицей с немецкого и итальянского языков, сейчас здесь никого нет из родных», — написал надымчанин Виктор Тазин в группе «Злой и добрый надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте».

Он добавил, что женщина с трудом передвигается по квартире и не готовит самостоятельно пищу. Тазин написал, что она страдает от одиночества и помочь может даже общение.

Пост вызвал живой отклик у надымчан. Ольга предложила помочь с заменой электрики, Наталья готова предоставить обои, Зульфия может помочь с поклейкой. Анна написала, что может готовить горячие обеды для пенсионерки. В комментариях автору поста предложили открыть сбор, где желающие могут помочь деньгами на приобретение необходимых для ремонта материалов.

Корреспондент агентства направил запрос в городскую администрацию с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что жители Надыма пожаловались на протекающий потолок в городской больнице. Также надымчане сообщили, что в медучреждении постоянно идут ремонтные работы.

Квартира, в которой проживает одинокая пенсионерка
Квартира, в которой проживает одинокая пенсионерка
Фото:
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Жители Надыма собираются в складчину сделать ремонт в квартире одинокой пенсионерки, которая много лет проработала учительницей иностранного языка в городе. Пост с просьбой о помощи опубликован в социальной сети и собрал более семидесяти комментариев. «Прошу откликнуться всех добрых людей, женщина 1952 года рождения живет в тяжелых условиях. В Надыме с 1975 года работала учительницей и переводчицей с немецкого и итальянского языков, сейчас здесь никого нет из родных», — написал надымчанин Виктор Тазин в группе «Злой и добрый надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте». Он добавил, что женщина с трудом передвигается по квартире и не готовит самостоятельно пищу. Тазин написал, что она страдает от одиночества и помочь может даже общение. Пост вызвал живой отклик у надымчан. Ольга предложила помочь с заменой электрики, Наталья готова предоставить обои, Зульфия может помочь с поклейкой. Анна написала, что может готовить горячие обеды для пенсионерки. В комментариях автору поста предложили открыть сбор, где желающие могут помочь деньгами на приобретение необходимых для ремонта материалов. Корреспондент агентства направил запрос в городскую администрацию с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что жители Надыма пожаловались на протекающий потолок в городской больнице. Также надымчане сообщили, что в медучреждении постоянно идут ремонтные работы.
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