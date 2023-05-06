06 мая 2023
05 мая 2023

В Кургане многодетную мать подозревают в сбыте наркотиков

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане задержали многодетную мать по подозрению в сбыте наркотиков Фото:

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Кургане 34-летнюю женщину. Оперативники нашли у нее наркотики. Об этом сообщается на сайте пресс-службы УМВД России по Курганской области.

«В ходе личного досмотра у злоумышленницы оперативники обнаружили около 40 свертков с наркотическим средством мефедрон. Изъятое направлено на экспертизу», — говорится на сайте ведомства.

По данным полиции, еще в феврале женщина через интернет нашла для себя легкий вариант заработка, устроившись курьером. Полицейские подозревают, что она оборудовала в Кургане тайники-закладки с синтетическими наркотиками для их сбыта наркозависимым. По имеющейся у правоохранителей информации, горожанка воспитывает четверых детей и сама употребляет наркотики.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что по данному факту возбуждено уголовное дело. «Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет», — сообщило ведомство

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области поймали сбытчика наркотиков. Им оказался житель Тюмени, находившийся в розыске.

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Сотрудники правоохранительных органов задержали в Кургане 34-летнюю женщину. Оперативники нашли у нее наркотики. Об этом сообщается на сайте пресс-службы УМВД России по Курганской области. «В ходе личного досмотра у злоумышленницы оперативники обнаружили около 40 свертков с наркотическим средством мефедрон. Изъятое направлено на экспертизу», — говорится на сайте ведомства. По данным полиции, еще в феврале женщина через интернет нашла для себя легкий вариант заработка, устроившись курьером. Полицейские подозревают, что она оборудовала в Кургане тайники-закладки с синтетическими наркотиками для их сбыта наркозависимым. По имеющейся у правоохранителей информации, горожанка воспитывает четверых детей и сама употребляет наркотики. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что по данному факту возбуждено уголовное дело. «Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет», — сообщило ведомство Ранее URA.RU писало, что в Курганской области поймали сбытчика наркотиков. Им оказался житель Тюмени, находившийся в розыске.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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