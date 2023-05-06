В Кургане многодетную мать подозревают в сбыте наркотиков

07 мая 2023 в 03:02 Размер текста - 17 +

В Кургане задержали многодетную мать по подозрению в сбыте наркотиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудники правоохранительных органов задержали в Кургане 34-летнюю женщину. Оперативники нашли у нее наркотики. Об этом сообщается на сайте пресс-службы УМВД России по Курганской области. «В ходе личного досмотра у злоумышленницы оперативники обнаружили около 40 свертков с наркотическим средством мефедрон. Изъятое направлено на экспертизу», — говорится на сайте ведомства. По данным полиции, еще в феврале женщина через интернет нашла для себя легкий вариант заработка, устроившись курьером. Полицейские подозревают, что она оборудовала в Кургане тайники-закладки с синтетическими наркотиками для их сбыта наркозависимым. По имеющейся у правоохранителей информации, горожанка воспитывает четверых детей и сама употребляет наркотики. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что по данному факту возбуждено уголовное дело. «Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет», — сообщило ведомство Ранее URA.RU писало, что в Курганской области поймали сбытчика наркотиков. Им оказался житель Тюмени, находившийся в розыске.

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Кургане 34-летнюю женщину. Оперативники нашли у нее наркотики. Об этом сообщается на сайте пресс-службы УМВД России по Курганской области. «В ходе личного досмотра у злоумышленницы оперативники обнаружили около 40 свертков с наркотическим средством мефедрон. Изъятое направлено на экспертизу», — говорится на сайте ведомства. По данным полиции, еще в феврале женщина через интернет нашла для себя легкий вариант заработка, устроившись курьером. Полицейские подозревают, что она оборудовала в Кургане тайники-закладки с синтетическими наркотиками для их сбыта наркозависимым. По имеющейся у правоохранителей информации, горожанка воспитывает четверых детей и сама употребляет наркотики. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что по данному факту возбуждено уголовное дело. «Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет», — сообщило ведомство Ранее URA.RU писало, что в Курганской области поймали сбытчика наркотиков. Им оказался житель Тюмени, находившийся в розыске.