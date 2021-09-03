Курганский наркодилер оказался убийцей из Тюмени

Обман преступника вскрылся благодаря дактилоскопии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сбытчик наркотиков, которого поймали в Курганской области, на проверку оказался убийцей из Тюмени, которого искали 13 лет. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления Тюменской области.

«В Курганской области задержали сбытчика наркотиков. При проверке его отпечатков выяснилось, что они принадлежат другому человеку, который находился в розыске последние 13 лет. Оказалось, что в 2008 году мужчина совершил убийство в Тюмени, но скрылся от следствия», — рассказали URA.RU в пресс-службе следственного управления по Тюменской области.

Как пояснили в ведомстве, 13 лет назад обвиняемый, находясь в гостях у родственников в Тюмени, застрелил своего племянника, а также ранил его родителей. Преступника нашли, обвинили его в убийстве, покушении на него, сбыте наркотиков и незаконном хранении оружия. Однако мужчина сбежал от следствия и был объявлен в федеральный розыск.

Спустя годы оказалось, что все это время 61-летний тюменец жил в Курганской области, по поддельному паспорту. Вновь в поле зрения силовиков он попал после очередной попытки сбыта запрещенных веществ. Теперь ему предстоит ответить перед законом и за преступления, совершенные много лет назад.