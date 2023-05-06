В Курганскую область придут заморозки

07 мая 2023 в 07:48 Размер текста - 17 +

В Курганской области ожидаются заморозки до -5 градусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Курганской области в ближайшие дни прогнозируется умеренно-холодная и сухая погода. Температура будет ниже нормы на 1-3 градуса, возможны заморозки до -5 градусов. Об этом рассказал синоптик-любитель Илья Винштейн. «С 9 по 12 мая высока вероятность отрицательных температур в утренние часы в воздухе и на почве. Пик ожидается утром 10 мая, когда на значительной территории области температура утром понизится до -2…-5 градусов. В Кургане до -3 градусов», — сообщается на странице персонального сайта Винштейна. По информации, опубликованной на сайте метеоролога-любителя, в День Победы в Кургане ожидается малооблачная погода, без осадков. Днем +14…+16, ночью и утром +1…+3. Легкий ветер 1-3 м/сек. «В Кургане с 8 по 15 мая днем +15…+20, ночью +2…-3. Осадки не ожидаются. После 16—18 мая потеплеет. Существенные дожди не прогнозируются вплоть до начала третьей декады мая», — написано на сайте Винштейна.

В Курганской области в ближайшие дни прогнозируется умеренно-холодная и сухая погода. Температура будет ниже нормы на 1-3 градуса, возможны заморозки до -5 градусов. Об этом рассказал синоптик-любитель Илья Винштейн. «С 9 по 12 мая высока вероятность отрицательных температур в утренние часы в воздухе и на почве. Пик ожидается утром 10 мая, когда на значительной территории области температура утром понизится до -2…-5 градусов. В Кургане до -3 градусов», — сообщается на странице персонального сайта Винштейна. По информации, опубликованной на сайте метеоролога-любителя, в День Победы в Кургане ожидается малооблачная погода, без осадков. Днем +14…+16, ночью и утром +1…+3. Легкий ветер 1-3 м/сек. «В Кургане с 8 по 15 мая днем +15…+20, ночью +2…-3. Осадки не ожидаются. После 16—18 мая потеплеет. Существенные дожди не прогнозируются вплоть до начала третьей декады мая», — написано на сайте Винштейна.