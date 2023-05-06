За ночь Украина направила на Севастополь и Крым более 10 беспилотников

07 мая 2023 в 08:14 Размер текста - 17 +

В Крыму отбили атаку украинских БПЛА Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Силы ПВО в Крыму отразили атаку более чем 10 украинских беспилотников. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «Украина при атаке на Крым и Севастополь сегодня ночью направила в сторону полуострова свыше 10 БПЛА», — написал Развожаев в своем telegram-канале . Он подчеркнул, что силы ПВО и радиоэлектронной борьбы успешно отразили атаку на Крым. Известно, что один из БПЛА упал в лесополосе, два других были сбиты над морем. Объекты в ходе нападения не пострадали, заключил Развожаев. Ранее стало известно, что Украина предприняла попытку атаки с помощью беспилотников на Крым. Также над полуостровом силами местного ПВО была сбита украинская ракета «Гром-2». Инцидент не повлек за собой разрушений, пострадавшие отсутствуют, передает «Царьград».

Силы ПВО в Крыму отразили атаку более чем 10 украинских беспилотников. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «Украина при атаке на Крым и Севастополь сегодня ночью направила в сторону полуострова свыше 10 БПЛА», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что силы ПВО и радиоэлектронной борьбы успешно отразили атаку на Крым. Известно, что один из БПЛА упал в лесополосе, два других были сбиты над морем. Объекты в ходе нападения не пострадали, заключил Развожаев. Ранее стало известно, что Украина предприняла попытку атаки с помощью беспилотников на Крым. Также над полуостровом силами местного ПВО была сбита украинская ракета «Гром-2». Инцидент не повлек за собой разрушений, пострадавшие отсутствуют, передает «Царьград».