06 мая 2023

За ночь Украина направила на Севастополь и Крым более 10 беспилотников

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Вооруженные силы Великобритании. stock, бпла, беспилотник, stock, бла, MQ-9, Reaper, дрон сша
В Крыму отбили атаку украинских БПЛА Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Силы ПВО в Крыму отразили атаку более чем 10 украинских беспилотников. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Украина при атаке на Крым и Севастополь сегодня ночью направила в сторону полуострова свыше 10 БПЛА», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что силы ПВО и радиоэлектронной борьбы успешно отразили атаку на Крым. Известно, что один из БПЛА упал в лесополосе, два других были сбиты над морем. Объекты в ходе нападения не пострадали, заключил Развожаев.

Ранее стало известно, что Украина предприняла попытку атаки с помощью беспилотников на Крым. Также над полуостровом силами местного ПВО была сбита украинская ракета «Гром-2». Инцидент не повлек за собой разрушений, пострадавшие отсутствуют, передает «Царьград».

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Силы ПВО в Крыму отразили атаку более чем 10 украинских беспилотников. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «Украина при атаке на Крым и Севастополь сегодня ночью направила в сторону полуострова свыше 10 БПЛА», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что силы ПВО и радиоэлектронной борьбы успешно отразили атаку на Крым. Известно, что один из БПЛА упал в лесополосе, два других были сбиты над морем. Объекты в ходе нападения не пострадали, заключил Развожаев. Ранее стало известно, что Украина предприняла попытку атаки с помощью беспилотников на Крым. Также над полуостровом силами местного ПВО была сбита украинская ракета «Гром-2». Инцидент не повлек за собой разрушений, пострадавшие отсутствуют, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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