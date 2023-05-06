Жители Асбеста остались без воды из-за аварии на линии

07 мая 2023 в 08:41 Размер текста - 17 +

Асбестовцы остались без воды из-за аварии на высоковольтной линии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Асбесте (Свердловская область) вечером 6 мая произошла авария на высоковольтной линии, из-за которой большая часть города осталась без воды. Об этом сообщили в местном «Водоканале». «Из-за аварии на линии, которая произошла 6 мая около 23:40, в Асбесте пропала подача воды. Город лишился 80% источников водоснабжения. Бригады работают на место ЧП», — пишет пресс-служба компании в соцсети «ВКонтакте». В организации пояснили, что на текущий момент нет возможности подать водоснабжение в город. Власти организовали подвоз воды по точкам города. Жителей просят экономно расходовать имеющуюся питьевую воду.

В Асбесте (Свердловская область) вечером 6 мая произошла авария на высоковольтной линии, из-за которой большая часть города осталась без воды. Об этом сообщили в местном «Водоканале». «Из-за аварии на линии, которая произошла 6 мая около 23:40, в Асбесте пропала подача воды. Город лишился 80% источников водоснабжения. Бригады работают на место ЧП», — пишет пресс-служба компании в соцсети «ВКонтакте». В организации пояснили, что на текущий момент нет возможности подать водоснабжение в город. Власти организовали подвоз воды по точкам города. Жителей просят экономно расходовать имеющуюся питьевую воду.