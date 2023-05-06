06 мая 2023

Жители Асбеста остались без воды из-за аварии на линии

© Служба новостей «URA.RU»
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Летний лагерь "Каменный цветок". Екатеринбург, кран, вода из крана, водоснабжение
Асбестовцы остались без воды из-за аварии на высоковольтной линии Фото:

В Асбесте (Свердловская область) вечером 6 мая произошла авария на высоковольтной линии, из-за которой большая часть города осталась без воды. Об этом сообщили в местном «Водоканале».

«Из-за аварии на линии, которая произошла 6 мая около 23:40, в Асбесте пропала подача воды. Город лишился 80% источников водоснабжения. Бригады работают на место ЧП», — пишет пресс-служба компании в соцсети «ВКонтакте».

В организации пояснили, что на текущий момент нет возможности подать водоснабжение в город. Власти организовали подвоз воды по точкам города. Жителей просят экономно расходовать имеющуюся питьевую воду.

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В Асбесте (Свердловская область) вечером 6 мая произошла авария на высоковольтной линии, из-за которой большая часть города осталась без воды. Об этом сообщили в местном «Водоканале». «Из-за аварии на линии, которая произошла 6 мая около 23:40, в Асбесте пропала подача воды. Город лишился 80% источников водоснабжения. Бригады работают на место ЧП», — пишет пресс-служба компании в соцсети «ВКонтакте». В организации пояснили, что на текущий момент нет возможности подать водоснабжение в город. Власти организовали подвоз воды по точкам города. Жителей просят экономно расходовать имеющуюся питьевую воду.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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