Жители Асбеста остались без воды из-за аварии на линии

Асбестовцы остались без воды из-за аварии на высоковольтной линии
В Асбесте (Свердловская область) вечером 6 мая произошла авария на высоковольтной линии, из-за которой большая часть города осталась без воды. Об этом сообщили в местном «Водоканале».
«Из-за аварии на линии, которая произошла 6 мая около 23:40, в Асбесте пропала подача воды. Город лишился 80% источников водоснабжения. Бригады работают на место ЧП», — пишет пресс-служба компании в соцсети «ВКонтакте».
В организации пояснили, что на текущий момент нет возможности подать водоснабжение в город. Власти организовали подвоз воды по точкам города. Жителей просят экономно расходовать имеющуюся питьевую воду.
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