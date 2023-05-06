Под Тюменью в ДТП погиб человек

07 мая 2023 в 09:37 Размер текста - 17 +

Участники ДТП вылетели из машины во время опрокидывания Фото: Московец Илья © URA.RU Авария произошла шестого мая в девять часов вечера на третьем километре грунтовой дороги Средние Чирки — Усть Малые Чирки. Об этом сообщает telegram-канал ГИБДД Тюменской области. «Водитель и двое пассажиров не были пристегнуты ремнями безопасности, все вылетели из машины во время опрокидывания. Водитель погиб на месте аварии», — сообщила Госавтоинспекция. «Тойота Королла» съехала в кювет и опрокинулась. В результате водитель и двое пассажиров вылетели из автомобиля. За рулем был 41-летний житель поселка Голышманово: скончался на месте аварии. Остальные участники ДТП получили ушибы и травмы, от госпитализации отказались. Оба были в алкогольном опьянении. Ранее URA.RU писало о ДТП под Тюменью, в котором пострадал семилетний ребенок. Его мать привлечена к административной ответственности за нарушения правил перевозки детей. Обстоятельства ДТП выясняются.

Авария произошла шестого мая в девять часов вечера на третьем километре грунтовой дороги Средние Чирки — Усть Малые Чирки. Об этом сообщает telegram-канал ГИБДД Тюменской области. «Водитель и двое пассажиров не были пристегнуты ремнями безопасности, все вылетели из машины во время опрокидывания. Водитель погиб на месте аварии», — сообщила Госавтоинспекция. «Тойота Королла» съехала в кювет и опрокинулась. В результате водитель и двое пассажиров вылетели из автомобиля. За рулем был 41-летний житель поселка Голышманово: скончался на месте аварии. Остальные участники ДТП получили ушибы и травмы, от госпитализации отказались. Оба были в алкогольном опьянении. Ранее URA.RU писало о ДТП под Тюменью, в котором пострадал семилетний ребенок. Его мать привлечена к административной ответственности за нарушения правил перевозки детей. Обстоятельства ДТП выясняются.