06 мая 2023
05 мая 2023

Под Тюменью в ДТП погиб человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Участники ДТП вылетели из машины во время опрокидывания Фото:

Авария произошла шестого мая в девять часов вечера на третьем километре грунтовой дороги Средние Чирки — Усть Малые Чирки. Об этом сообщает telegram-канал ГИБДД Тюменской области.

«Водитель и двое пассажиров не были пристегнуты ремнями безопасности, все вылетели из машины во время опрокидывания. Водитель погиб на месте аварии», — сообщила Госавтоинспекция.

«Тойота Королла» съехала в кювет и опрокинулась. В результате водитель и двое пассажиров вылетели из автомобиля. За рулем был 41-летний житель поселка Голышманово: скончался на месте аварии. Остальные участники ДТП получили ушибы и травмы, от госпитализации отказались. Оба были в алкогольном опьянении.

Ранее URA.RU писало о ДТП под Тюменью, в котором пострадал семилетний ребенок. Его мать привлечена к административной ответственности за нарушения правил перевозки детей. Обстоятельства ДТП выясняются.

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Авария произошла шестого мая в девять часов вечера на третьем километре грунтовой дороги Средние Чирки — Усть Малые Чирки. Об этом сообщает telegram-канал ГИБДД Тюменской области. «Водитель и двое пассажиров не были пристегнуты ремнями безопасности, все вылетели из машины во время опрокидывания. Водитель погиб на месте аварии», — сообщила Госавтоинспекция. «Тойота Королла» съехала в кювет и опрокинулась. В результате водитель и двое пассажиров вылетели из автомобиля. За рулем был 41-летний житель поселка Голышманово: скончался на месте аварии. Остальные участники ДТП получили ушибы и травмы, от госпитализации отказались. Оба были в алкогольном опьянении. Ранее URA.RU писало о ДТП под Тюменью, в котором пострадал семилетний ребенок. Его мать привлечена к административной ответственности за нарушения правил перевозки детей. Обстоятельства ДТП выясняются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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