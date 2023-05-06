06 мая 2023
05 мая 2023

В Тюмень вновь прибыли беженцы из Херсонской области

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Всем прибывшим окажут медицинскую, психологическую и юридическую помощь Фото:

В Тюмень прибыли пять вынужденных переселенцев из Херсонской области. Об этом сообщает Информационный центр Правительства Тюменской области.

«Вынужденные переселенцы направлены в пункт временного размещения в Тюмени. Всем будут оказаны медицинская, психологическая, юридическая помощь и индивидуальное сопровождение», — говорится в сообщении регионального Информационного центра правительства.

Сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области и представители регионального Департамента социального развития встретили вынужденных переселенцев на вокзале.

Ранее в ночь на 22 марта в Тюмень прибыли 18 переселенцев из Херсонской области. Населенные пункты, из которых приезжали люди, находились под обстрелами ВСУ.

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В Тюмень прибыли пять вынужденных переселенцев из Херсонской области. Об этом сообщает Информационный центр Правительства Тюменской области. «Вынужденные переселенцы направлены в пункт временного размещения в Тюмени. Всем будут оказаны медицинская, психологическая, юридическая помощь и индивидуальное сопровождение», — говорится в сообщении регионального Информационного центра правительства. Сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области и представители регионального Департамента социального развития встретили вынужденных переселенцев на вокзале. Ранее в ночь на 22 марта в Тюмень прибыли 18 переселенцев из Херсонской области. Населенные пункты, из которых приезжали люди, находились под обстрелами ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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