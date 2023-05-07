Baza: двое мужчин пытались поджечь военкомат в Екатеринбурге

В Екатеринбурге двое мужчин пытались поджечь военкомат Кировского района. У задержанных при себе была пятилитровая канистра с бензином.
«По данным источника, около часа ночи мужчины пришли к военкомату Кировского района, расположенного на улице Вишневая, при себе у них находилась канистра с пятью литрами бензина. Подходя к зданию военкомата злоумышленников заметил полицейский, после чего их задержали», — сообщил telegram-канал Baza.
Мужчины были доставлены в ФСБ. «Там они рассказали, что за поджог военкомата им была обещана награда в размере 40 тысяч рублей», — уточняет Baza.
Корреспондент URA.RU направил запрос в Свердловское управления ФСБ России. Пресс-служба ведомства отказалась от комментария.
Ранее URA.RU сообщало о диверсии, совершенной на станции железной дороги возле Нижнего Тагила (Свердловская область). Неизвестные совершили поджог релейного и батарейного шкафа.
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