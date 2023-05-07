На призыв Куйвашева откликнулись сотни свердловчан

Губернатор Свердловской области Куйвашев поблагодарил жителей области за помощь в борьбе с пожарами
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ПГТ Сосьва после пожара. Свердловская область, куйвашев евгений
Губернатор назвал героями тех, кто откликнулся на его призыв Фото:
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Пожары в Свердловской области

На призыв губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева помочь в тушении пожаров откликнулись сотни людей. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

«На мой призыв помочь в тушении пожаров откликнулись сотни жителей области. Сейчас пожарным помогают более 1700 добровольцев. В Реже добровольцы приносят воду к потушенным участкам леса, проливают территорию. Местные жители убирают Тропу здоровья, чтобы не загорелся мусор. Жители поселка Буланаш кормят пожарных и волонтеров», — приводит слова губернатора telegram-канал департамента информполитики области.

Куйвашев отметил, что к помощи подключились жители Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Сухого Лога, Тугулыма. «Еще раз хочу сказать огромное спасибо каждому, кто не остался равнодушным к нашей общей беде. Вы — герои», — добавил губернатор.

Ранее URA.RU рассказывало о просьбе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева к жителям области. Он отметил, что нужны взрослые мужчины с машинами и в рабочей одежде.

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На призыв губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева помочь в тушении пожаров откликнулись сотни людей. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области. «На мой призыв помочь в тушении пожаров откликнулись сотни жителей области. Сейчас пожарным помогают более 1700 добровольцев. В Реже добровольцы приносят воду к потушенным участкам леса, проливают территорию. Местные жители убирают Тропу здоровья, чтобы не загорелся мусор. Жители поселка Буланаш кормят пожарных и волонтеров», — приводит слова губернатора telegram-канал департамента информполитики области. Куйвашев отметил, что к помощи подключились жители Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Сухого Лога, Тугулыма. «Еще раз хочу сказать огромное спасибо каждому, кто не остался равнодушным к нашей общей беде. Вы — герои», — добавил губернатор. Ранее URA.RU рассказывало о просьбе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева к жителям области. Он отметил, что нужны взрослые мужчины с машинами и в рабочей одежде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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