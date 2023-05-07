На призыв Куйвашева откликнулись сотни свердловчан

Губернатор Свердловской области Куйвашев поблагодарил жителей области за помощь в борьбе с пожарами

07 мая 2023 в 12:47 Размер текста - 17 +

Губернатор назвал героями тех, кто откликнулся на его призыв Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области На призыв губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева помочь в тушении пожаров откликнулись сотни людей. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области. «На мой призыв помочь в тушении пожаров откликнулись сотни жителей области. Сейчас пожарным помогают более 1700 добровольцев. В Реже добровольцы приносят воду к потушенным участкам леса, проливают территорию. Местные жители убирают Тропу здоровья, чтобы не загорелся мусор. Жители поселка Буланаш кормят пожарных и волонтеров», — приводит слова губернатора telegram-канал департамента информполитики области. Куйвашев отметил, что к помощи подключились жители Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Сухого Лога, Тугулыма. «Еще раз хочу сказать огромное спасибо каждому, кто не остался равнодушным к нашей общей беде. Вы — герои», — добавил губернатор. Ранее URA.RU рассказывало о просьбе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева к жителям области. Он отметил, что нужны взрослые мужчины с машинами и в рабочей одежде.

На призыв губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева помочь в тушении пожаров откликнулись сотни людей. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области. «На мой призыв помочь в тушении пожаров откликнулись сотни жителей области. Сейчас пожарным помогают более 1700 добровольцев. В Реже добровольцы приносят воду к потушенным участкам леса, проливают территорию. Местные жители убирают Тропу здоровья, чтобы не загорелся мусор. Жители поселка Буланаш кормят пожарных и волонтеров», — приводит слова губернатора telegram-канал департамента информполитики области. Куйвашев отметил, что к помощи подключились жители Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Сухого Лога, Тугулыма. «Еще раз хочу сказать огромное спасибо каждому, кто не остался равнодушным к нашей общей беде. Вы — герои», — добавил губернатор. Ранее URA.RU рассказывало о просьбе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева к жителям области. Он отметил, что нужны взрослые мужчины с машинами и в рабочей одежде.