Куйвашев попросил помощи у свердловчан из-за крупных пожаров

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил жителей региона помочь спасатели в борьбе с огнем. Он отметил, что нужны взрослые мужчины с машинами и в рабочей одежде.
«Сейчас нам нужна помощь наших жителей. Знаю, что во многих городах работают волонтеры, но сейчас нужно больше людей: в первую очередь нужны взрослые мужчины в рабочей одежде и на машинах», — приводит слова Куйвашева telegram-канал департамента информполитики Свердловской области.
Куйвашев отметил, что мужчины нужны для того, чтобы организовать подвоз воды и оборудования. Также по его словам, мэр каждой территории, где есть пожары, должен срочно назначить место сбора волонтеров и распространить информацию об этом.
Свердловскую область 6 мая охватили крупные пожары. В Реже загорелись склады с порохом. МЧС занимаются ликвидацией пожара.
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