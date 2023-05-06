06 мая 2023

Куйвашев попросил помощи у свердловчан из-за крупных пожаров

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ПГТ Сосьва после пожара. Свердловская область, куйвашев евгений
Куйвашев просит мужчин собраться на тушение пожаров Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил жителей региона помочь спасатели в борьбе с огнем. Он отметил, что нужны взрослые мужчины с машинами и в рабочей одежде.

«Сейчас нам нужна помощь наших жителей. Знаю, что во многих городах работают волонтеры, но сейчас нужно больше людей: в первую очередь нужны взрослые мужчины в рабочей одежде и на машинах», — приводит слова Куйвашева telegram-канал департамента информполитики Свердловской области.

Куйвашев отметил, что мужчины нужны для того, чтобы организовать подвоз воды и оборудования. Также по его словам, мэр каждой территории, где есть пожары, должен срочно назначить место сбора волонтеров и распространить информацию об этом.

Свердловскую область 6 мая охватили крупные пожары. В Реже загорелись склады с порохом. МЧС занимаются ликвидацией пожара.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил жителей региона помочь спасатели в борьбе с огнем. Он отметил, что нужны взрослые мужчины с машинами и в рабочей одежде. «Сейчас нам нужна помощь наших жителей. Знаю, что во многих городах работают волонтеры, но сейчас нужно больше людей: в первую очередь нужны взрослые мужчины в рабочей одежде и на машинах», — приводит слова Куйвашева telegram-канал департамента информполитики Свердловской области. Куйвашев отметил, что мужчины нужны для того, чтобы организовать подвоз воды и оборудования. Также по его словам, мэр каждой территории, где есть пожары, должен срочно назначить место сбора волонтеров и распространить информацию об этом. Свердловскую область 6 мая охватили крупные пожары. В Реже загорелись склады с порохом. МЧС занимаются ликвидацией пожара.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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