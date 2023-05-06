Куйвашев попросил помощи у свердловчан из-за крупных пожаров

Куйвашев просит мужчин собраться на тушение пожаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил жителей региона помочь спасатели в борьбе с огнем. Он отметил, что нужны взрослые мужчины с машинами и в рабочей одежде.

«Сейчас нам нужна помощь наших жителей. Знаю, что во многих городах работают волонтеры, но сейчас нужно больше людей: в первую очередь нужны взрослые мужчины в рабочей одежде и на машинах», — приводит слова Куйвашева telegram-канал департамента информполитики Свердловской области.

Куйвашев отметил, что мужчины нужны для того, чтобы организовать подвоз воды и оборудования. Также по его словам, мэр каждой территории, где есть пожары, должен срочно назначить место сбора волонтеров и распространить информацию об этом.

Свердловскую область 6 мая охватили крупные пожары. В Реже загорелись склады с порохом. МЧС занимаются ликвидацией пожара.