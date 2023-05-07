ВВС Украины признали, что практически бессильны перед российскими «Кинжалами»

07 мая 2023 в 13:04 Размер текста - 17 +

ВВС Украины не способны противостоять российским «Кинжалам», сообщил Юрий Игнат Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинского боевого арсенала недостаточно для противодействия российской ракете Х-47 «Кинжал». Об этом заявил спикер военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат. «В украинском арсенале мало оружия, способного сбивать российскую ракету Х-47 „Кинжал“. Никогда Patriot не работал с таким типом целей, как именно Х-47. Поэтому радоваться рано», — заявил Игнат в эфире национального телемарафона. Его слова приводит УНН. Также он добавил, что Украине не хватает оружия для защиты крупных городов от «Кинжала». По словам Игната, у Украины есть системы Patriot, способные противодействовать баллистическим ракетам, но их недостаточно. Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что в России увеличилось производство «Кинжалов», пишет «Ридус». По его словам, в настоящее время «Ростех» производит колоссальные объемы подобной продукции. Данные ракеты неоднократно применялись в бою. Например, недавно она сумела поразить подземный штаб, в котором находилось несколько официальных лиц НАТО, пишет «Царьград».

Украинского боевого арсенала недостаточно для противодействия российской ракете Х-47 «Кинжал». Об этом заявил спикер военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат. «В украинском арсенале мало оружия, способного сбивать российскую ракету Х-47 „Кинжал“. Никогда Patriot не работал с таким типом целей, как именно Х-47. Поэтому радоваться рано», — заявил Игнат в эфире национального телемарафона. Его слова приводит УНН. Также он добавил, что Украине не хватает оружия для защиты крупных городов от «Кинжала». По словам Игната, у Украины есть системы Patriot, способные противодействовать баллистическим ракетам, но их недостаточно. Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что в России увеличилось производство «Кинжалов», пишет «Ридус». По его словам, в настоящее время «Ростех» производит колоссальные объемы подобной продукции. Данные ракеты неоднократно применялись в бою. Например, недавно она сумела поразить подземный штаб, в котором находилось несколько официальных лиц НАТО, пишет «Царьград».