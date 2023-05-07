ВВС Украины признали, что практически бессильны перед российскими «Кинжалами»

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Вооруженные силы Украины. stock, су-27, авиация, истребитель, ВСУ, ввс украины, stock
ВВС Украины не способны противостоять российским «Кинжалам», сообщил Юрий Игнат Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинского боевого арсенала недостаточно для противодействия российской ракете Х-47 «Кинжал». Об этом заявил спикер военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат.

«В украинском арсенале мало оружия, способного сбивать российскую ракету Х-47 „Кинжал“. Никогда Patriot не работал с таким типом целей, как именно Х-47. Поэтому радоваться рано», — заявил Игнат в эфире национального телемарафона. Его слова приводит УНН. Также он добавил, что Украине не хватает оружия для защиты крупных городов от «Кинжала». По словам Игната, у Украины есть системы Patriot, способные противодействовать баллистическим ракетам, но их недостаточно.

Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что в России увеличилось производство «Кинжалов», пишет «Ридус». По его словам, в настоящее время «Ростех» производит колоссальные объемы подобной продукции. Данные ракеты неоднократно применялись в бою. Например, недавно она сумела поразить подземный штаб, в котором находилось несколько официальных лиц НАТО, пишет «Царьград».

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Украинского боевого арсенала недостаточно для противодействия российской ракете Х-47 «Кинжал». Об этом заявил спикер военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат. «В украинском арсенале мало оружия, способного сбивать российскую ракету Х-47 „Кинжал“. Никогда Patriot не работал с таким типом целей, как именно Х-47. Поэтому радоваться рано», — заявил Игнат в эфире национального телемарафона. Его слова приводит УНН. Также он добавил, что Украине не хватает оружия для защиты крупных городов от «Кинжала». По словам Игната, у Украины есть системы Patriot, способные противодействовать баллистическим ракетам, но их недостаточно. Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что в России увеличилось производство «Кинжалов», пишет «Ридус». По его словам, в настоящее время «Ростех» производит колоссальные объемы подобной продукции. Данные ракеты неоднократно применялись в бою. Например, недавно она сумела поразить подземный штаб, в котором находилось несколько официальных лиц НАТО, пишет «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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