Пропавший без вести два года назад челябинец найден мертвым в камышах

07 мая 2023 в 14:34 Размер текста - 17 +

Труп юноши нашли на озере Смолино Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске найден мертвым юноша, который пропал без вести летом 2021 года. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Скелетированные останки трупа были найдены 6 мая в камышах на озере Смолино, недалеко от дома №23 по улице Летописная. Предположительно, погибшим оказался пропавший без вести в 2021 году юноша», — рассказал источник URA.RU. Известно, что юноше на момент пропажи было 20 лет. По данным волонтеров, 5 июля 2021 года он ушел из дома в Ленинском районе и больше его никто не видел. Причина смерти устанавливается. Редакция URA.RU запросила комментарий в СУ СКР по Челябинской области.

В Челябинске найден мертвым юноша, который пропал без вести летом 2021 года. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Скелетированные останки трупа были найдены 6 мая в камышах на озере Смолино, недалеко от дома №23 по улице Летописная. Предположительно, погибшим оказался пропавший без вести в 2021 году юноша», — рассказал источник URA.RU. Известно, что юноше на момент пропажи было 20 лет. По данным волонтеров, 5 июля 2021 года он ушел из дома в Ленинском районе и больше его никто не видел. Причина смерти устанавливается. Редакция URA.RU запросила комментарий в СУ СКР по Челябинской области.