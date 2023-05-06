06 мая 2023

Пропавший без вести два года назад челябинец найден мертвым в камышах

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Пляж "Бабьи пески". Курган , камыш, река
Труп юноши нашли на озере Смолино Фото:

В Челябинске найден мертвым юноша, который пропал без вести летом 2021 года. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Скелетированные останки трупа были найдены 6 мая в камышах на озере Смолино, недалеко от дома №23 по улице Летописная. Предположительно, погибшим оказался пропавший без вести в 2021 году юноша», — рассказал источник URA.RU.

Известно, что юноше на момент пропажи было 20 лет. По данным волонтеров, 5 июля 2021 года он ушел из дома в Ленинском районе и больше его никто не видел. Причина смерти устанавливается. Редакция URA.RU запросила комментарий в СУ СКР по Челябинской области.

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В Челябинске найден мертвым юноша, который пропал без вести летом 2021 года. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Скелетированные останки трупа были найдены 6 мая в камышах на озере Смолино, недалеко от дома №23 по улице Летописная. Предположительно, погибшим оказался пропавший без вести в 2021 году юноша», — рассказал источник URA.RU. Известно, что юноше на момент пропажи было 20 лет. По данным волонтеров, 5 июля 2021 года он ушел из дома в Ленинском районе и больше его никто не видел. Причина смерти устанавливается. Редакция URA.RU запросила комментарий в СУ СКР по Челябинской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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