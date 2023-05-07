Из-за ЧП на ГРЭС свердловский город остался без света

Из-за ЧП на Рефтинской ГРЭС Асбест и поселок Малышева остались без света
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Репетиция спектакля "Бесконечный апрель" в Центре современной драматургии. Екатеринбург, темнота, спичка, огонёк
В Асбесте ситуация остается напряженной Фото:
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Из-за ЧП на Рефтинской ГРЭС город Асбест и поселок Малышева остались без электричества. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах региона и подтвердила малышевская глава Мария Рубцова.

«Был сбой электричества. Сейчас подача восстановлена. Что именно случалось на ГРЭС, в поселке пока не знают», — ответила на вопрос корреспондента Рубцова.

Источник агентства в экстренных службах подтвердил, что на Рефтинской ГРЭС был скачок напряжения. С чем он связан, собеседник уточнить затруднился. «Связи с Рефтинской нет, там устраняют поломку. Возможно, причина ветер или подвысоковольтный пожар», — предположил инсайдер.

Агентство отправило запрос на адрес Сибирской генерирующей компании, в состав которой входит Рефтинская ГРЭС. Ответ на момент публикации не поступил.

Как сообщалось ранее, Асбест уже почти сутки живет без воды. Она исчезла после аварии. В данный момент в городе находится губернатор Евгений Куйвашев, который контролирует чрезвычайную ситуацию.

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Из-за ЧП на Рефтинской ГРЭС город Асбест и поселок Малышева остались без электричества. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах региона и подтвердила малышевская глава Мария Рубцова. «Был сбой электричества. Сейчас подача восстановлена. Что именно случалось на ГРЭС, в поселке пока не знают», — ответила на вопрос корреспондента Рубцова. Источник агентства в экстренных службах подтвердил, что на Рефтинской ГРЭС был скачок напряжения. С чем он связан, собеседник уточнить затруднился. «Связи с Рефтинской нет, там устраняют поломку. Возможно, причина ветер или подвысоковольтный пожар», — предположил инсайдер. Агентство отправило запрос на адрес Сибирской генерирующей компании, в состав которой входит Рефтинская ГРЭС. Ответ на момент публикации не поступил. Как сообщалось ранее, Асбест уже почти сутки живет без воды. Она исчезла после аварии. В данный момент в городе находится губернатор Евгений Куйвашев, который контролирует чрезвычайную ситуацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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