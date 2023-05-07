07 мая 2023

Свердловский лесник рассказал о вспышке в небе перед пожаром

Свердловский лесник увидел столб огня в тайге, после чего начался пожар
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Лес, над которым была вспышка, до сих пор охвачен огнем Фото:
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Пожары в Свердловской области

В одном из лесничеств Свердловской области была замечена вспышка яркого света в небе, после которой в тайге занялся пожар. Лесничий, попросивший не называть его имя, считает, что это мог быть поджог. Мужчина рассказал URA.RU о том, что видел.

«Да, я видел вспышку сам, что это такое — я не знаю. Но она была, и оттуда пошел пожар, прямо на глазах. Это будто столб огня вверх из леса вспыхнул и все, сразу заполыхало. Лес горит и сейчас, его тушат, люди работают», — рассказал лесник.

Место, над которым случилась вспышка — труднопроходимая тайга. По мнению лесника, это мог быть поджог. «Там нет ни дорог, ни дач, ни поселков, ни турбаз. Не бывает ни охотников, ни рыбаков — никого. Если кто-то и отправился туда, то специально, целенаправленно», — считает специалист по лесному хозяйству.

Ранее другие очевидцы также сообщали о вспышках света, предшествовавших лесным пожарам. Они были замечены в Егоршинском, Березовском и Тугулымском лесничествах. Губернатор Евгений Куйвашев предложил выплачивать свердловчанам до 100 тысяч рублей за «квалифицированную информацию о фактах поджогов».

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В одном из лесничеств Свердловской области была замечена вспышка яркого света в небе, после которой в тайге занялся пожар. Лесничий, попросивший не называть его имя, считает, что это мог быть поджог. Мужчина рассказал URA.RU о том, что видел. «Да, я видел вспышку сам, что это такое — я не знаю. Но она была, и оттуда пошел пожар, прямо на глазах. Это будто столб огня вверх из леса вспыхнул и все, сразу заполыхало. Лес горит и сейчас, его тушат, люди работают», — рассказал лесник. Место, над которым случилась вспышка — труднопроходимая тайга. По мнению лесника, это мог быть поджог. «Там нет ни дорог, ни дач, ни поселков, ни турбаз. Не бывает ни охотников, ни рыбаков — никого. Если кто-то и отправился туда, то специально, целенаправленно», — считает специалист по лесному хозяйству. Ранее другие очевидцы также сообщали о вспышках света, предшествовавших лесным пожарам. Они были замечены в Егоршинском, Березовском и Тугулымском лесничествах. Губернатор Евгений Куйвашев предложил выплачивать свердловчанам до 100 тысяч рублей за «квалифицированную информацию о фактах поджогов».
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