Губернатор Моор ввел режим ЧС на всей территории Тюменской области

07 мая 2023 в 17:45 Размер текста - 17 +

Губернатор Моор выступил со срочным обращением Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 В Тюменской области введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил Губернатор Моор в своем telegram-канале. «С учетом складывающейся обстановки, мной принято решение с сегодняшнего дня ввести режим Чрезвычайной Ситуации на всей территории Тюменской области», — заключил Моор в своем обращении к жителям региона. Губернатор добавил, что весь личный состав МЧС Тюменской области задействован в тушении пожаров. На данный момент в регион прибыли дополнительные люди и техника: 130 профессиональных пожарных-десантников из других областей, пять вертолетов и один самолет ИЛ76. Моор отметил, что главной причиной возникновения пожаров является человеческий фактор. Губернатор призвал граждан соблюдать все противопожарные меры особенно, когда сильный ветер и сухая погода способствуют быстрому распространению огня.

В Тюменской области введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил Губернатор Моор в своем telegram-канале. «С учетом складывающейся обстановки, мной принято решение с сегодняшнего дня ввести режим Чрезвычайной Ситуации на всей территории Тюменской области», — заключил Моор в своем обращении к жителям региона. Губернатор добавил, что весь личный состав МЧС Тюменской области задействован в тушении пожаров. На данный момент в регион прибыли дополнительные люди и техника: 130 профессиональных пожарных-десантников из других областей, пять вертолетов и один самолет ИЛ76. Моор отметил, что главной причиной возникновения пожаров является человеческий фактор. Губернатор призвал граждан соблюдать все противопожарные меры особенно, когда сильный ветер и сухая погода способствуют быстрому распространению огня.