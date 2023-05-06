06 мая 2023

Губернатор Моор ввел режим ЧС на всей территории Тюменской области

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Послание губернатора. Тюмень , моор александр
Губернатор Моор выступил со срочным обращением Фото:
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В Тюменской области введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил Губернатор Моор в своем telegram-канале.

«С учетом складывающейся обстановки, мной принято решение с сегодняшнего дня ввести режим Чрезвычайной Ситуации на всей территории Тюменской области», — заключил Моор в своем обращении к жителям региона.

Губернатор добавил, что весь личный состав МЧС Тюменской области задействован в тушении пожаров. На данный момент в регион прибыли дополнительные люди и техника: 130 профессиональных пожарных-десантников из других областей, пять вертолетов и один самолет ИЛ76.

Моор отметил, что главной причиной возникновения пожаров является человеческий фактор. Губернатор призвал граждан соблюдать все противопожарные меры особенно, когда сильный ветер и сухая погода способствуют быстрому распространению огня.

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В Тюменской области введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил Губернатор Моор в своем telegram-канале. «С учетом складывающейся обстановки, мной принято решение с сегодняшнего дня ввести режим Чрезвычайной Ситуации на всей территории Тюменской области», — заключил Моор в своем обращении к жителям региона. Губернатор добавил, что весь личный состав МЧС Тюменской области задействован в тушении пожаров. На данный момент в регион прибыли дополнительные люди и техника: 130 профессиональных пожарных-десантников из других областей, пять вертолетов и один самолет ИЛ76. Моор отметил, что главной причиной возникновения пожаров является человеческий фактор. Губернатор призвал граждан соблюдать все противопожарные меры особенно, когда сильный ветер и сухая погода способствуют быстрому распространению огня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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