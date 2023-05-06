Губернатор Моор ввел режим ЧС на всей территории Тюменской области

В Тюменской области введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил Губернатор Моор в своем telegram-канале.
«С учетом складывающейся обстановки, мной принято решение с сегодняшнего дня ввести режим Чрезвычайной Ситуации на всей территории Тюменской области», — заключил Моор в своем обращении к жителям региона.
Губернатор добавил, что весь личный состав МЧС Тюменской области задействован в тушении пожаров. На данный момент в регион прибыли дополнительные люди и техника: 130 профессиональных пожарных-десантников из других областей, пять вертолетов и один самолет ИЛ76.
Моор отметил, что главной причиной возникновения пожаров является человеческий фактор. Губернатор призвал граждан соблюдать все противопожарные меры особенно, когда сильный ветер и сухая погода способствуют быстрому распространению огня.
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