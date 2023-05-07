Свердловская прокуратура организовала проверку из-за гибели девочки на качелях

Прокуратура города Кушва (Свердловской области) проверяет обстоятельств гибели 9-летней девочки на качелях в городе Верхняя Тура (Свердловская область). Об этом сообщили в ведомстве.
«Из-за перекручивания веревок на самодельных качелях ребенок погиб. Прокуратура выясняет обстоятельства смерти», — рассказали в telegram-канале прокуратуры Свердловской области.
Ведомство выясняет подробности произошедшего. Устанавливается, в чьем ведении находится земельный участок, на котором была расположена самодельные качели. По результатам проведенных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее URA.RU сообщало о гибели маленькой девочки в Верхней Туре (Свердловская область). Школьнице сдавило шею на самодельной качели.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.