Свердловская прокуратура организовала проверку из-за гибели девочки на качелях

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Пресс-конференция, посвященная результатам работы прокуратуры города Екатеринбурга в 2019 году. Екатеринбург, значок, прокурор, прокуратура россии, погоны, старший советник юстиции, эмблема прокуратуры
Ведомство выясняет подробности трагедии Фото:

Прокуратура города Кушва (Свердловской области) проверяет обстоятельств гибели 9-летней девочки на качелях в городе Верхняя Тура (Свердловская область). Об этом сообщили в ведомстве.

«Из-за перекручивания веревок на самодельных качелях ребенок погиб. Прокуратура выясняет обстоятельства смерти», — рассказали в telegram-канале прокуратуры Свердловской области.

Ведомство выясняет подробности произошедшего. Устанавливается, в чьем ведении находится земельный участок, на котором была расположена самодельные качели. По результатам проведенных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее URA.RU сообщало о гибели маленькой девочки в Верхней Туре (Свердловская область). Школьнице сдавило шею на самодельной качели.

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Прокуратура города Кушва (Свердловской области) проверяет обстоятельств гибели 9-летней девочки на качелях в городе Верхняя Тура (Свердловская область). Об этом сообщили в ведомстве. «Из-за перекручивания веревок на самодельных качелях ребенок погиб. Прокуратура выясняет обстоятельства смерти», — рассказали в telegram-канале прокуратуры Свердловской области. Ведомство выясняет подробности произошедшего. Устанавливается, в чьем ведении находится земельный участок, на котором была расположена самодельные качели. По результатам проведенных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования. Ранее URA.RU сообщало о гибели маленькой девочки в Верхней Туре (Свердловская область). Школьнице сдавило шею на самодельной качели.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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