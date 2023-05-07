Свердловская прокуратура организовала проверку из-за гибели девочки на качелях

07 мая 2023 в 17:53 Размер текста - 17 +

Ведомство выясняет подробности трагедии Фото: Анна Майорова © URA.RU Прокуратура города Кушва (Свердловской области) проверяет обстоятельств гибели 9-летней девочки на качелях в городе Верхняя Тура (Свердловская область). Об этом сообщили в ведомстве. «Из-за перекручивания веревок на самодельных качелях ребенок погиб. Прокуратура выясняет обстоятельства смерти», — рассказали в telegram-канале прокуратуры Свердловской области. Ведомство выясняет подробности произошедшего. Устанавливается, в чьем ведении находится земельный участок, на котором была расположена самодельные качели. По результатам проведенных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования. Ранее URA.RU сообщало о гибели маленькой девочки в Верхней Туре (Свердловская область). Школьнице сдавило шею на самодельной качели.

Прокуратура города Кушва (Свердловской области) проверяет обстоятельств гибели 9-летней девочки на качелях в городе Верхняя Тура (Свердловская область). Об этом сообщили в ведомстве. «Из-за перекручивания веревок на самодельных качелях ребенок погиб. Прокуратура выясняет обстоятельства смерти», — рассказали в telegram-канале прокуратуры Свердловской области. Ведомство выясняет подробности произошедшего. Устанавливается, в чьем ведении находится земельный участок, на котором была расположена самодельные качели. По результатам проведенных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования. Ранее URA.RU сообщало о гибели маленькой девочки в Верхней Туре (Свердловская область). Школьнице сдавило шею на самодельной качели.