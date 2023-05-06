06 мая 2023
05 мая 2023

Губернатор Шумков посоветовал жителям региона эвакуироваться при опасности

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Якушев Владимир и Шумков Вадим. Курган, шумков вадим
Вадим Шумков обратился к жителям Курганской области Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

В случае угрозы распространения пожаров жителям Курганской области следует незамедлительно эвакуироваться. С таким заявлением выступил губернатор региона Вадим Шумков.

«Земляки! Ветер шквальный. В ряде мест ситуация критическая. Авиация в воздух подниматься не может. Силы и средства работают на разрыв. В случае угрозы немедленно эвакуируйтесь сами, уводите детей и пожилых родственников», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале.

Ранее из-за угрозы задымления в Кургане для эвакуации горожан открыли Кировский мост. Это произошло из-за ландшафтного пожара со стороны микрорайона Тополя.

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В случае угрозы распространения пожаров жителям Курганской области следует незамедлительно эвакуироваться. С таким заявлением выступил губернатор региона Вадим Шумков. «Земляки! Ветер шквальный. В ряде мест ситуация критическая. Авиация в воздух подниматься не может. Силы и средства работают на разрыв. В случае угрозы немедленно эвакуируйтесь сами, уводите детей и пожилых родственников», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. Ранее из-за угрозы задымления в Кургане для эвакуации горожан открыли Кировский мост. Это произошло из-за ландшафтного пожара со стороны микрорайона Тополя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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