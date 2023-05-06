Губернатор Шумков посоветовал жителям региона эвакуироваться при опасности

Вадим Шумков обратился к жителям Курганской области
новость из сюжетаВесенние пожары в Курганской области 2023
В случае угрозы распространения пожаров жителям Курганской области следует незамедлительно эвакуироваться. С таким заявлением выступил губернатор региона Вадим Шумков.
«Земляки! Ветер шквальный. В ряде мест ситуация критическая. Авиация в воздух подниматься не может. Силы и средства работают на разрыв. В случае угрозы немедленно эвакуируйтесь сами, уводите детей и пожилых родственников», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале.
Ранее из-за угрозы задымления в Кургане для эвакуации горожан открыли Кировский мост. Это произошло из-за ландшафтного пожара со стороны микрорайона Тополя.
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