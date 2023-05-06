Губернатор Шумков посоветовал жителям региона эвакуироваться при опасности

07 мая 2023 в 18:25 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков обратился к жителям Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 В случае угрозы распространения пожаров жителям Курганской области следует незамедлительно эвакуироваться. С таким заявлением выступил губернатор региона Вадим Шумков. «Земляки! Ветер шквальный. В ряде мест ситуация критическая. Авиация в воздух подниматься не может. Силы и средства работают на разрыв. В случае угрозы немедленно эвакуируйтесь сами, уводите детей и пожилых родственников», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. Ранее из-за угрозы задымления в Кургане для эвакуации горожан открыли Кировский мост. Это произошло из-за ландшафтного пожара со стороны микрорайона Тополя.

В случае угрозы распространения пожаров жителям Курганской области следует незамедлительно эвакуироваться. С таким заявлением выступил губернатор региона Вадим Шумков. «Земляки! Ветер шквальный. В ряде мест ситуация критическая. Авиация в воздух подниматься не может. Силы и средства работают на разрыв. В случае угрозы немедленно эвакуируйтесь сами, уводите детей и пожилых родственников», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. Ранее из-за угрозы задымления в Кургане для эвакуации горожан открыли Кировский мост. Это произошло из-за ландшафтного пожара со стороны микрорайона Тополя.