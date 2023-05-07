Полковник Алехин раскрыл, чем займется «Ахмат» в Артемовске

Полковник Алехин: «Ахмат» будет зачищать Артемовск после ЧВК «Вагнер»

08 мая 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Бойцов «Ахмата» будет прикрывать артиллерия с флангов, сказал Геннадий Алехин (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Подразделения «Ахмат» в Бахмуте (Артемовске) будут заниматься зачисткой территории, которую взяли под контроль бойцы ЧВК «Вагнер». Об этом URA.RU рассказал полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин. «Я как и предполагал, ЧВК „Вагнер“ никуда не уйдет. Касательно подразделений „Ахмат“ вполне возможно, что они туда переброшены. Одна из основных их задач — это зачистка завоеванных территорий. А там работы очень много. Это не только проверка паспортного режима, а целый комплекс мероприятий по выявлению диверсионно-разведывательных групп противника, агентуры, их уничтожение и подавление», — сказал Геннадий Алехин. По его словам, такая схема работы уже показала свою эффективность. «Штурмовые отряды захватывают какие-то опорные пункты, выбивают противника из укрепрайонов, а „Ахмат“ идет следом и зачищает. По флангам усиленно работают десантники и артиллерия. Прикрывают действия штурмовых отрядов и подразделений, которые выполняют боевые задачи в Бахмуте. Это классическая схема, которая уже испытана и показала, что может приносить успех.». Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что его бойцы 10 мая покинут Бахмут. Он заявил, что готов передать позиции в городе спецназу «Ахмат». Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения готовы выдвинуться в Артемовск. Пригожин доложил, что под контролем РФ находится 95% города. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подразделения «Ахмат» в Бахмуте (Артемовске) будут заниматься зачисткой территории, которую взяли под контроль бойцы ЧВК «Вагнер». Об этом URA.RU рассказал полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин. «Я как и предполагал, ЧВК „Вагнер“ никуда не уйдет. Касательно подразделений „Ахмат“ вполне возможно, что они туда переброшены. Одна из основных их задач — это зачистка завоеванных территорий. А там работы очень много. Это не только проверка паспортного режима, а целый комплекс мероприятий по выявлению диверсионно-разведывательных групп противника, агентуры, их уничтожение и подавление», — сказал Геннадий Алехин. По его словам, такая схема работы уже показала свою эффективность. «Штурмовые отряды захватывают какие-то опорные пункты, выбивают противника из укрепрайонов, а „Ахмат“ идет следом и зачищает. По флангам усиленно работают десантники и артиллерия. Прикрывают действия штурмовых отрядов и подразделений, которые выполняют боевые задачи в Бахмуте. Это классическая схема, которая уже испытана и показала, что может приносить успех.». Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что его бойцы 10 мая покинут Бахмут. Он заявил, что готов передать позиции в городе спецназу «Ахмат». Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения готовы выдвинуться в Артемовск. Пригожин доложил, что под контролем РФ находится 95% города.