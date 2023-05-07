Полковник Алехин раскрыл, чем займется «Ахмат» в Артемовске

Подразделения «Ахмат» в Бахмуте (Артемовске) будут заниматься зачисткой территории, которую взяли под контроль бойцы ЧВК «Вагнер». Об этом URA.RU рассказал полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин.
«Я как и предполагал, ЧВК „Вагнер“ никуда не уйдет. Касательно подразделений „Ахмат“ вполне возможно, что они туда переброшены. Одна из основных их задач — это зачистка завоеванных территорий. А там работы очень много. Это не только проверка паспортного режима, а целый комплекс мероприятий по выявлению диверсионно-разведывательных групп противника, агентуры, их уничтожение и подавление», — сказал Геннадий Алехин.
По его словам, такая схема работы уже показала свою эффективность. «Штурмовые отряды захватывают какие-то опорные пункты, выбивают противника из укрепрайонов, а „Ахмат“ идет следом и зачищает. По флангам усиленно работают десантники и артиллерия. Прикрывают действия штурмовых отрядов и подразделений, которые выполняют боевые задачи в Бахмуте. Это классическая схема, которая уже испытана и показала, что может приносить успех.».
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что его бойцы 10 мая покинут Бахмут. Он заявил, что готов передать позиции в городе спецназу «Ахмат». Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения готовы выдвинуться в Артемовск. Пригожин доложил, что под контролем РФ находится 95% города.
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