В Асбест, оставшийся без воды из-за пожара, приехали автомобили «Сима-ленда». Фото

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Сбор гуманитарной помощи для пострадавших в поселке Сосьва. Екатеринбург, гуманитарная помощь, прохожий, сосьва, окно, вода
Новость о прибытии машин «Сима-ленда» мгновенно разлетелась по Асбесту Фото:

В Асбесте (Свердловская область) были замечены четыре автомобиля «Сима-ленда», которые привезли жителям бутилированую воду. Город остался без водоснабжения из-за лесных пожаров, повредивших высоковольтную линию.

«Машины „Сима-ленда“ будут раздавать воду. Распространите, пожалуйста», — сообщил наш читатель в городских соцсетях.

«Воду подвезли к ТЦ NEBO, РК „Нептун“ и „Центра мебели АСМ“. Раздают пятилитровые бутылки», — поделился очевидец.

В город было направлено четыре фургона с фирменной расцветкой. Новость о прибытии автомобилей «Сима-ленд» моментально разлетелась по социальным сетям Асбеста.

Ранее URA.RU сообщало, что в Асбесте пропало электричество из-за пожара, повредившего высоковольтную линию. Город лишился 80% источников водоснабжения. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил Асбест, чтобы решить проблему с обеспечением жителей питьевой водой. По поручению губернатора в городе курсируют водовозы, помощь асбестовцам оказывает бизнес.

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В Асбесте (Свердловская область) были замечены четыре автомобиля «Сима-ленда», которые привезли жителям бутилированую воду. Город остался без водоснабжения из-за лесных пожаров, повредивших высоковольтную линию. «Машины „Сима-ленда“ будут раздавать воду. Распространите, пожалуйста», — сообщил наш читатель в городских соцсетях. «Воду подвезли к ТЦ NEBO, РК „Нептун“ и „Центра мебели АСМ“. Раздают пятилитровые бутылки», — поделился очевидец. В город было направлено четыре фургона с фирменной расцветкой. Новость о прибытии автомобилей «Сима-ленд» моментально разлетелась по социальным сетям Асбеста. Ранее URA.RU сообщало, что в Асбесте пропало электричество из-за пожара, повредившего высоковольтную линию. Город лишился 80% источников водоснабжения. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил Асбест, чтобы решить проблему с обеспечением жителей питьевой водой. По поручению губернатора в городе курсируют водовозы, помощь асбестовцам оказывает бизнес.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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