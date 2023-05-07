В Асбест, оставшийся без воды из-за пожара, приехали автомобили «Сима-ленда». Фото

07 мая 2023 в 20:38 Размер текста - 17 +

Новость о прибытии машин «Сима-ленда» мгновенно разлетелась по Асбесту Фото: Московец Илья © URA.RU В Асбесте (Свердловская область) были замечены четыре автомобиля «Сима-ленда», которые привезли жителям бутилированую воду. Город остался без водоснабжения из-за лесных пожаров, повредивших высоковольтную линию. «Машины „Сима-ленда“ будут раздавать воду. Распространите, пожалуйста», — сообщил наш читатель в городских соцсетях. «Воду подвезли к ТЦ NEBO, РК „Нептун“ и „Центра мебели АСМ“. Раздают пятилитровые бутылки», — поделился очевидец. В город было направлено четыре фургона с фирменной расцветкой. Новость о прибытии автомобилей «Сима-ленд» моментально разлетелась по социальным сетям Асбеста. Ранее URA.RU сообщало, что в Асбесте пропало электричество из-за пожара, повредившего высоковольтную линию. Город лишился 80% источников водоснабжения. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил Асбест, чтобы решить проблему с обеспечением жителей питьевой водой. По поручению губернатора в городе курсируют водовозы, помощь асбестовцам оказывает бизнес.

В Асбесте (Свердловская область) были замечены четыре автомобиля «Сима-ленда», которые привезли жителям бутилированую воду. Город остался без водоснабжения из-за лесных пожаров, повредивших высоковольтную линию. «Машины „Сима-ленда“ будут раздавать воду. Распространите, пожалуйста», — сообщил наш читатель в городских соцсетях. «Воду подвезли к ТЦ NEBO, РК „Нептун“ и „Центра мебели АСМ“. Раздают пятилитровые бутылки», — поделился очевидец. В город было направлено четыре фургона с фирменной расцветкой. Новость о прибытии автомобилей «Сима-ленд» моментально разлетелась по социальным сетям Асбеста. Ранее URA.RU сообщало, что в Асбесте пропало электричество из-за пожара, повредившего высоковольтную линию. Город лишился 80% источников водоснабжения. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил Асбест, чтобы решить проблему с обеспечением жителей питьевой водой. По поручению губернатора в городе курсируют водовозы, помощь асбестовцам оказывает бизнес.