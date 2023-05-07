В Асбесте (Свердловская область) были замечены четыре автомобиля «Сима-ленда», которые привезли жителям бутилированую воду. Город остался без водоснабжения из-за лесных пожаров, повредивших высоковольтную линию.
«Машины „Сима-ленда“ будут раздавать воду. Распространите, пожалуйста», — сообщил наш читатель в городских соцсетях.
«Воду подвезли к ТЦ NEBO, РК „Нептун“ и „Центра мебели АСМ“. Раздают пятилитровые бутылки», — поделился очевидец.
В город было направлено четыре фургона с фирменной расцветкой. Новость о прибытии автомобилей «Сима-ленд» моментально разлетелась по социальным сетям Асбеста.
Ранее URA.RU сообщало, что в Асбесте пропало электричество из-за пожара, повредившего высоковольтную линию. Город лишился 80% источников водоснабжения. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил Асбест, чтобы решить проблему с обеспечением жителей питьевой водой. По поручению губернатора в городе курсируют водовозы, помощь асбестовцам оказывает бизнес.
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