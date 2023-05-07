Очевидцы сообщили о странных вспышках света перед началом пожаров в Свердловской области

Очевидцы сообщили о вспышках света перед началом пожаров Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

Перед началом лесных пожаров в нескольких местах очевидцы заметили вспышки света. Об этом сообщает telegram-канал «Не для протокола» со ссылкой на Минприроды Свердловской области.

«Минприроды обнаружило факты поджога на территории Егоршинского, Березовского и Тугулымского лесничеств. Под Буланашем и в районе озера Шитовское были „вспышки яркого света“, после которых начались возгорания. Чиновники направили информацию в прокуратуру региона и областное ГУ МВД», — сообщил telegram-канал.

Два источника URA.RU в силовых структурах заявили, что на данный момент доказательств о совершении умышленных поджогов нет. «Выводы делать рано, так как пока идет активная фаза тушения лесных пожаров», — сказал один из собеседников агентства. «Версию о поджогах отрицать нельзя, но и материалов по таким делам пока у следствия нет», — добавил второй источник.

На отправленный запрос в свердловское управление ФСБ комментарий получен не был. В настоящий момент ни одно из силовых ведомств не озвучило свою позицию по умышленным поджогам в Свердловской области.