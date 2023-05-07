В курганских пожарах погибли три человека

СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Из-за масштабных пожаров в Курганской области погибли три человека. Точное количество погибших устанавливается, сообщается на сайте СУ СКР по Курганской области.

«7 мая 2023 года в ряде населенных пунктов Курганской области возникли масштабные пожары. В результате них погибли три человека, на данный момент устанавливается точное количество погибших», — сообщается в ведомстве.

По данному факту в региональном Следственном комитете возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 293 УК РФ «Халатность». По данным следствия, именно по причине халатности со стороны ответственных должностных лиц, которые не приняли необходимые меры для обеспечения безопасности, стало возможным распространение пожаров.

В Курганской области введен режим чрезвычайной ситуации. В постановлении губернатора региона Вадима Шумкова сообщается, что причина введения — резко выросшее число масштабных пожаров.