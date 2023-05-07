07 мая 2023

Погорельцев из курганского села Юлдус эвакуировали в соседний округ. Фото

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Пожар, Шоссе Тюнина. Курган
Погорельцев из курганского села эвакуировали Фото:
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Жителей села Юлдус Шадринского округа (Курганская область), пострадавших от пожара, временно эвакуировали в соседнее село Шатрово. Об этом сообщили в группе «Сельская новь» соцсети «ВКонтакте».

«В Шатрово прибыл автобус с эвакуированными из Юлдуса, более 20 человек», — рассказали в паблике. Среди эвакуированых были пожилые люди, женщины с детьми. Многие из них приехали лишь в одежде, которая на них была.

Автобусы с эвакуированными прибыли в Шатрово для временного отдыха в общежитии филиала техникума. Местные жители помогли юлдусовцам продуктами питания и водой. Затем погорельцев отвезли в шадринское село Верхозино.

Ранее URA.RU сообщало, что ситуацию с пожаром в селе Юлдус взял на контроль прокурор области. Во время пожара в селе горели около 20 домов.

Погорельцев из курганского села Юлдус эвакуировали в Шатрово
Погорельцев из курганского села Юлдус эвакуировали в Шатрово
После отдыха курганцев из села Юлдус увезли на место временного размещения
После отдыха курганцев из села Юлдус увезли на место временного размещения
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Жителей села Юлдус Шадринского округа (Курганская область), пострадавших от пожара, временно эвакуировали в соседнее село Шатрово. Об этом сообщили в группе «Сельская новь» соцсети «ВКонтакте». «В Шатрово прибыл автобус с эвакуированными из Юлдуса, более 20 человек», — рассказали в паблике. Среди эвакуированых были пожилые люди, женщины с детьми. Многие из них приехали лишь в одежде, которая на них была. Автобусы с эвакуированными прибыли в Шатрово для временного отдыха в общежитии филиала техникума. Местные жители помогли юлдусовцам продуктами питания и водой. Затем погорельцев отвезли в шадринское село Верхозино. Ранее URA.RU сообщало, что ситуацию с пожаром в селе Юлдус взял на контроль прокурор области. Во время пожара в селе горели около 20 домов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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