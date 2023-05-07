Погорельцев из курганского села эвакуировали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Жителей села Юлдус Шадринского округа (Курганская область), пострадавших от пожара, временно эвакуировали в соседнее село Шатрово. Об этом сообщили в группе «Сельская новь» соцсети «ВКонтакте».

«В Шатрово прибыл автобус с эвакуированными из Юлдуса, более 20 человек», — рассказали в паблике. Среди эвакуированых были пожилые люди, женщины с детьми. Многие из них приехали лишь в одежде, которая на них была.

Автобусы с эвакуированными прибыли в Шатрово для временного отдыха в общежитии филиала техникума. Местные жители помогли юлдусовцам продуктами питания и водой. Затем погорельцев отвезли в шадринское село Верхозино.

Ранее URA.RU сообщало, что ситуацию с пожаром в селе Юлдус взял на контроль прокурор области. Во время пожара в селе горели около 20 домов.

Погорельцев из курганского села Юлдус эвакуировали в Шатрово фото: VK «Сельская новь»