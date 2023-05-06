В курганском селе горят школа и десятки жилых домов

07 мая 2023 в 21:04 Размер текста - 17 +

В курганском селе горят 20 домов и школа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 В селе Юлдус Шадринского округа (Курганская область) горит школа и 20 жилых домов. Об этом сообщает ГУ МЧС по Курганской области. «В настоящее время открытым огнем в деревне Юлдус Шадринского МО охвачены 20 домов и местная школа», — информирует ведомство. Пострадавших нет. О страшном пожаре возле Юлдуса также сообщается в соцсетях. Жителей села Юлдус и Кодское эвакуировали. Ведутся работы по ликвидации огня. Ранее URA.RU сообщало, что трассу на Екатеринбург в Шадринском округе перекрыли для транспорта. Возле кольца Юлдус идут сильные лесные пожары. Обновлено в 21:20 (уральское время). Сельскую школу удалось отбить от огня. «Школу пожарно-спасательным подразделениям удалось отстоять», — сообщили в ГУ МЧС по Курганской области.

В селе Юлдус Шадринского округа (Курганская область) горит школа и 20 жилых домов. Об этом сообщает ГУ МЧС по Курганской области. «В настоящее время открытым огнем в деревне Юлдус Шадринского МО охвачены 20 домов и местная школа», — информирует ведомство. Пострадавших нет. О страшном пожаре возле Юлдуса также сообщается в соцсетях. Жителей села Юлдус и Кодское эвакуировали. Ведутся работы по ликвидации огня. Ранее URA.RU сообщало, что трассу на Екатеринбург в Шадринском округе перекрыли для транспорта. Возле кольца Юлдус идут сильные лесные пожары. Обновлено в 21:20 (уральское время). Сельскую школу удалось отбить от огня. «Школу пожарно-спасательным подразделениям удалось отстоять», — сообщили в ГУ МЧС по Курганской области.