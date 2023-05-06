06 мая 2023

В курганском селе горят школа и десятки жилых домов

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Пожар, Шоссе Тюнина. Курган
В курганском селе горят 20 домов и школа Фото:
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В селе Юлдус Шадринского округа (Курганская область) горит школа и 20 жилых домов. Об этом сообщает ГУ МЧС по Курганской области.

«В настоящее время открытым огнем в деревне Юлдус Шадринского МО охвачены 20 домов и местная школа», — информирует ведомство. Пострадавших нет. О страшном пожаре возле Юлдуса также сообщается в соцсетях.

Жителей села Юлдус и Кодское эвакуировали. Ведутся работы по ликвидации огня.

Ранее URA.RU сообщало, что трассу на Екатеринбург в Шадринском округе перекрыли для транспорта. Возле кольца Юлдус идут сильные лесные пожары.

Обновлено в 21:20 (уральское время). Сельскую школу удалось отбить от огня. «Школу пожарно-спасательным подразделениям удалось отстоять», — сообщили в ГУ МЧС по Курганской области.

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В селе Юлдус Шадринского округа (Курганская область) горит школа и 20 жилых домов. Об этом сообщает ГУ МЧС по Курганской области. «В настоящее время открытым огнем в деревне Юлдус Шадринского МО охвачены 20 домов и местная школа», — информирует ведомство. Пострадавших нет. О страшном пожаре возле Юлдуса также сообщается в соцсетях. Жителей села Юлдус и Кодское эвакуировали. Ведутся работы по ликвидации огня. Ранее URA.RU сообщало, что трассу на Екатеринбург в Шадринском округе перекрыли для транспорта. Возле кольца Юлдус идут сильные лесные пожары. Обновлено в 21:20 (уральское время). Сельскую школу удалось отбить от огня. «Школу пожарно-спасательным подразделениям удалось отстоять», — сообщили в ГУ МЧС по Курганской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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