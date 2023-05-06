В курганском селе горят школа и десятки жилых домов

В селе Юлдус Шадринского округа (Курганская область) горит школа и 20 жилых домов. Об этом сообщает ГУ МЧС по Курганской области.
«В настоящее время открытым огнем в деревне Юлдус Шадринского МО охвачены 20 домов и местная школа», — информирует ведомство. Пострадавших нет. О страшном пожаре возле Юлдуса также сообщается в соцсетях.
Жителей села Юлдус и Кодское эвакуировали. Ведутся работы по ликвидации огня.
Ранее URA.RU сообщало, что трассу на Екатеринбург в Шадринском округе перекрыли для транспорта. Возле кольца Юлдус идут сильные лесные пожары.
Обновлено в 21:20 (уральское время). Сельскую школу удалось отбить от огня. «Школу пожарно-спасательным подразделениям удалось отстоять», — сообщили в ГУ МЧС по Курганской области.
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