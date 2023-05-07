В Одессе прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги, фото

В Одессе поздно вечером 7 мая позвучали взрывы после объявления воздушной тревоги. Об этом сообщает ряд местных telegram-каналов.
Сильный пожар произошел в воскресенье вечером после заражения в Одессе, проинформировало украинское издание «Страна». Согласно данным центрального источника для оповещения населения, в Одесской области в 23:29 по московскому времени начал действовать режим воздушной безопасности.
Официальной информации пока нет. Местные власти пока не сообщили, что конкретно было поражено. Также известно о том, что воздушная тревога прозвучала Винницкой, Кировоградской, Черниговской и Полтавской областях Украины.
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