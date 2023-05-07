07 мая 2023

В Одессе прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги, фото

В Одессе прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги
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Пожар. Белый Яр. Курган, пожар, задымление поселка, смог , дым
Взрывы в Одесской области прозвучали поздно вечером 7 мая Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Одессе поздно вечером 7 мая позвучали взрывы после объявления воздушной тревоги. Об этом сообщает ряд местных telegram-каналов.

Сильный пожар произошел в воскресенье вечером после заражения в Одессе, проинформировало украинское издание «Страна». Согласно данным центрального источника для оповещения населения, в Одесской области в 23:29 по московскому времени начал действовать режим воздушной безопасности.

Официальной информации пока нет. Местные власти пока не сообщили, что конкретно было поражено. Также известно о том, что воздушная тревога прозвучала Винницкой, Кировоградской, Черниговской и Полтавской областях Украины.

Зарево над морем в направлении Одессы
Зарево над морем в направлении Одессы

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В Одессе поздно вечером 7 мая позвучали взрывы после объявления воздушной тревоги. Об этом сообщает ряд местных telegram-каналов. Сильный пожар произошел в воскресенье вечером после заражения в Одессе, проинформировало украинское издание «Страна». Согласно данным центрального источника для оповещения населения, в Одесской области в 23:29 по московскому времени начал действовать режим воздушной безопасности. Официальной информации пока нет. Местные власти пока не сообщили, что конкретно было поражено. Также известно о том, что воздушная тревога прозвучала Винницкой, Кировоградской, Черниговской и Полтавской областях Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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