МЧС России: при смоге необходимо закрывать окна и проводить влажную уборку

При сильном смоге не стоит выходить на улицу без марлевой повязки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

МЧС России советует не открывать окна, проводить влажную уборку и по возможности не выходить на улицу при сильном смоге. Рекомендации разместило правительство Курганской области в своем telegram-канале.

«Держите окна закрытыми. Даже простая смоченная марлевая повязка на лице при смоге может быть эффективной защитой. Если есть возможность не выходить на улицу — не выходите. Проводите влажную уборку, увлажняйте воздух», — рекомендует МЧС.

В ведомстве посоветовали промывать нос и полоскать рот. Также следует отказаться от контактных линз и использовать очки, а при раздражении глаз лучше использовать специальные увлажняющие капли. В МЧС рекомендуют не прибегать к физическим нагрузкам, так как они заставят дышать чаще и глубже, «что негативно скажется на здоровье», а также пить как можно больше чистой воды. «Не менее 2-2,5 литров в день. Дополнительно пейте зеленый чай 2-3 раза в день», — отмечает ведомство.