07 мая 2023

В МЧС России рассказали, как облегчить дыхание при смоге. Фото

МЧС России: при смоге необходимо закрывать окна и проводить влажную уборку
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, рука, медицинская маска
При сильном смоге не стоит выходить на улицу без марлевой повязки Фото:

МЧС России советует не открывать окна, проводить влажную уборку и по возможности не выходить на улицу при сильном смоге. Рекомендации разместило правительство Курганской области в своем telegram-канале.

«Держите окна закрытыми. Даже простая смоченная марлевая повязка на лице при смоге может быть эффективной защитой. Если есть возможность не выходить на улицу — не выходите. Проводите влажную уборку, увлажняйте воздух», — рекомендует МЧС.

В ведомстве посоветовали промывать нос и полоскать рот. Также следует отказаться от контактных линз и использовать очки, а при раздражении глаз лучше использовать специальные увлажняющие капли. В МЧС рекомендуют не прибегать к физическим нагрузкам, так как они заставят дышать чаще и глубже, «что негативно скажется на здоровье», а также пить как можно больше чистой воды. «Не менее 2-2,5 литров в день. Дополнительно пейте зеленый чай 2-3 раза в день», — отмечает ведомство.

МЧС России выдало список рекомендаций для облегчения дыхания при смоге
МЧС России выдало список рекомендаций для облегчения дыхания при смоге

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МЧС России советует не открывать окна, проводить влажную уборку и по возможности не выходить на улицу при сильном смоге. Рекомендации разместило правительство Курганской области в своем telegram-канале. «Держите окна закрытыми. Даже простая смоченная марлевая повязка на лице при смоге может быть эффективной защитой. Если есть возможность не выходить на улицу — не выходите. Проводите влажную уборку, увлажняйте воздух», — рекомендует МЧС. В ведомстве посоветовали промывать нос и полоскать рот. Также следует отказаться от контактных линз и использовать очки, а при раздражении глаз лучше использовать специальные увлажняющие капли. В МЧС рекомендуют не прибегать к физическим нагрузкам, так как они заставят дышать чаще и глубже, «что негативно скажется на здоровье», а также пить как можно больше чистой воды. «Не менее 2-2,5 литров в день. Дополнительно пейте зеленый чай 2-3 раза в день», — отмечает ведомство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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