07 мая 2023

В Минздраве забили тревогу из-за роста заболеваемости ожирением среди россиян

Минздрав: первичная заболеваемость ожирением в РФ выросла в 2022 году на 10,7%
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Ирина Текслер на брифинге «Презентация проектов Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020». Челябинск, здоровье, болезнь, ожирение, полнота, толстая женщина
Ожирение является фактором развития смертельных заболеваний Фото:

В 2022 году первичная заболеваемость ожирением в России выросла на 10,7%. Об этом говорится в отчете Минздрава.

«Рост первичной заболеваемости ожирением в 2022 году 10,7% по Российской Федерации (предельно установленные проектом 8,7%) является крайне неблагоприятной тенденцией», — цитирует отчет Минздрава РИА Новости.

Специалисты напомнили, что ожирение способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний и росту числа онкологии. Кроме того, оно является фактором развития сахарного диабета и снижения фертильности.

Ранее стало известно, что россияне начали к лету массово скупать товары для похудения. Среди самых популярных позиций стали — жиросжигатели, пластыри и пояса, помогающие скинуть лишние килограммы и убрать сантиметры.

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В 2022 году первичная заболеваемость ожирением в России выросла на 10,7%. Об этом говорится в отчете Минздрава. «Рост первичной заболеваемости ожирением в 2022 году 10,7% по Российской Федерации (предельно установленные проектом 8,7%) является крайне неблагоприятной тенденцией», — цитирует отчет Минздрава РИА Новости. Специалисты напомнили, что ожирение способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний и росту числа онкологии. Кроме того, оно является фактором развития сахарного диабета и снижения фертильности. Ранее стало известно, что россияне начали к лету массово скупать товары для похудения. Среди самых популярных позиций стали — жиросжигатели, пластыри и пояса, помогающие скинуть лишние килограммы и убрать сантиметры.
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