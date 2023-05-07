В Минздраве забили тревогу из-за роста заболеваемости ожирением среди россиян

В 2022 году первичная заболеваемость ожирением в России выросла на 10,7%. Об этом говорится в отчете Минздрава.
«Рост первичной заболеваемости ожирением в 2022 году 10,7% по Российской Федерации (предельно установленные проектом 8,7%) является крайне неблагоприятной тенденцией», — цитирует отчет Минздрава РИА Новости.
Специалисты напомнили, что ожирение способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний и росту числа онкологии. Кроме того, оно является фактором развития сахарного диабета и снижения фертильности.
Ранее стало известно, что россияне начали к лету массово скупать товары для похудения. Среди самых популярных позиций стали — жиросжигатели, пластыри и пояса, помогающие скинуть лишние килограммы и убрать сантиметры.
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