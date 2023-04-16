Аналитики отметили, что россияне начали скупать товары для похудения к лету

17 апреля 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Россияне скупают жиросжигатели, пластыри и пояса для похудения, отметили аналитики Moneyplace Фото: Денис Моргунов © URA.RU Россияне начали к лету массово скупать товары для похудения. Среди самых популярных позиций стали — жиросжигатели, пластыри и пояса, помогающие скинуть лишние килограммы и убрать сантиметры. Такие данные предоставили URA.RU аналитики маркетплейсов Moneyplace. «На Wildberries в 2023 году активно растут объемы и количество продаж в категории товаров для похудения. Если сравнить показатели прошлого года, в марте жиросжигатели выросли с 1 млн рублей в месяц до 32 млн. На 255% поднялись объемы продаж пластырей для похудения, на 181% поясов. Самый высокий рост на Ozon показали БАДы для коррекции веса — с 283 тысяч до 7,3 млн рублей в месяц. На +448% поднялись объемы продаж минитренажеров, на +198% поясов для похудения», — отметили аналитики маркетплейсов Moneyplace. В беседе с URA.RU глава аналитического департамента Moneyplace Роман Мосолов подчеркнул, что к маю спрос на товары для похудения должен еще вырасти. «Согласно нашему прогнозу, дальнейший рост ожидается к лету и усилится в майские праздники. Причины могут быть разнообразными, от повышенного интереса к здоровому образу жизни, до увеличения количества людей, которые стали страдать ожирением на фоне стресса. На Willdberries такой ассортимент вырос со 148 до 6,1 тысячи в год. Чаще всего ищут таблетки, пояса, чаи. Среди самых необычных запросов оказалась тарелка и еда для похудения», — добавил он. В беседе с URA.RU руководитель отдела SMM маркетинга TexTerra Екатерина Сибирякова высказала мнение, что высокий спрос на товары для похудения связан с увеличением общего ритма жизни россиян. «Количество продаж товаров для похудения типа „жиросжигателей“ с марта 2022 по март 2023 года выросло в 40 раз — с 1000 до 40 000, а различных БАДов для похудения — с 280 до 11 000! Скорее всего, это обусловлено высоким ритмом жизни. У многих людей нет достаточно времени, чтобы заниматься спортом. Плюс тревожность на фоне быстрых скоростей дополнительно „подгоняется“ фитнес-блогерами. Несмотря на то, что прослеживается определенный тренд на „бодипозитив“, пользователи социальных сетей все еще стремятся к „инстателам“», — объяснила она. Высокий спрос СЕО сервиса аналитики Moneyplace Дмитрий Ермолаев связал в беседе с URA.RU с желанием россиян сэкономить. «Почему именно в этом году произошел такой всплеск на товары типа сжиросжигателей, небольших массажеров, пластырей? Мы видим тенденцию и можем предположить, что покупатель принимает решение в пользу более дешевых методов избавления от лишнего жира. Если раньше многие могли пойти в спортзал и там начать заниматься сезонным сбрасыванием веса, то в этом году выбор идет в пользу БАДов», — подытожил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россияне начали к лету массово скупать товары для похудения. Среди самых популярных позиций стали — жиросжигатели, пластыри и пояса, помогающие скинуть лишние килограммы и убрать сантиметры. Такие данные предоставили URA.RU аналитики маркетплейсов Moneyplace. «На Wildberries в 2023 году активно растут объемы и количество продаж в категории товаров для похудения. Если сравнить показатели прошлого года, в марте жиросжигатели выросли с 1 млн рублей в месяц до 32 млн. На 255% поднялись объемы продаж пластырей для похудения, на 181% поясов. Самый высокий рост на Ozon показали БАДы для коррекции веса — с 283 тысяч до 7,3 млн рублей в месяц. На +448% поднялись объемы продаж минитренажеров, на +198% поясов для похудения», — отметили аналитики маркетплейсов Moneyplace. В беседе с URA.RU глава аналитического департамента Moneyplace Роман Мосолов подчеркнул, что к маю спрос на товары для похудения должен еще вырасти. «Согласно нашему прогнозу, дальнейший рост ожидается к лету и усилится в майские праздники. Причины могут быть разнообразными, от повышенного интереса к здоровому образу жизни, до увеличения количества людей, которые стали страдать ожирением на фоне стресса. На Willdberries такой ассортимент вырос со 148 до 6,1 тысячи в год. Чаще всего ищут таблетки, пояса, чаи. Среди самых необычных запросов оказалась тарелка и еда для похудения», — добавил он. В беседе с URA.RU руководитель отдела SMM маркетинга TexTerra Екатерина Сибирякова высказала мнение, что высокий спрос на товары для похудения связан с увеличением общего ритма жизни россиян. «Количество продаж товаров для похудения типа „жиросжигателей“ с марта 2022 по март 2023 года выросло в 40 раз — с 1000 до 40 000, а различных БАДов для похудения — с 280 до 11 000! Скорее всего, это обусловлено высоким ритмом жизни. У многих людей нет достаточно времени, чтобы заниматься спортом. Плюс тревожность на фоне быстрых скоростей дополнительно „подгоняется“ фитнес-блогерами. Несмотря на то, что прослеживается определенный тренд на „бодипозитив“, пользователи социальных сетей все еще стремятся к „инстателам“», — объяснила она. Высокий спрос СЕО сервиса аналитики Moneyplace Дмитрий Ермолаев связал в беседе с URA.RU с желанием россиян сэкономить. «Почему именно в этом году произошел такой всплеск на товары типа сжиросжигателей, небольших массажеров, пластырей? Мы видим тенденцию и можем предположить, что покупатель принимает решение в пользу более дешевых методов избавления от лишнего жира. Если раньше многие могли пойти в спортзал и там начать заниматься сезонным сбрасыванием веса, то в этом году выбор идет в пользу БАДов», — подытожил он.